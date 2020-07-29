BIST100 yüzde 1.49 düştü, dolar 6.97 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,120.96 ve 1,159.74 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.49 düşüşle 1,135.55 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,120.96 ve 1,159.74 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.49 düşüşle 1,135.55 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 1.69, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.15 eksideydi.

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün tamamlanacak olan para kurulu toplantısına çevrildi. Fed bugün TSİ 21: 00'de faiz kararını açıklayacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

ABD'de Covid-19 vakalarının kontrolsüz yükselmesi ve beklenen "V" şeklindeki toparlanma umutlarının azalmasıyla iki yıllık en düşük düzeylerine inen dolar, içeride ise hafta başında yükseldiği 6.95 liranın üzerinde hareket ediyor. Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki değerini gösteren sepet kur endeksi 93.720 ile, iki yılın en düşüğüne yakın düzeye kadar indi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9132 lira ve en yüksek 6.9843 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,euro en düşük 8.1145 lira ve en yüksek 8.2369 lirayı gördükten sonra, 8.22 – 8.23 lira aralığında,sterlin en düşük 8.9630 lira ve en yüksek 9.0902 lirayı gördükten sonra 9.05 – 9.06 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17139 - 1.17755 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17562 düzeyindeydi.Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 2020 yıl sonu enflasyon öngörüsünü 1.5 puanlık güncellemeyle yüzde 7.4'ten yüzde 8.9'a yükselttiklerini açıkladı.Uysal, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun sunumunda, "Bir önceki rapor dönemine göre uluslararası ham petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı yukarı yönlü güncelleme, tüketici enflasyonu tahminini 0.5 puan yükseltirken; 2020 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımındaki artış enflasyon tahminine 0.2 puan yukarı yönlü etki yaptı" dedi ve ekledi: "Çıktı açığında yapılan yukarı yönlü güncelleme ise enflasyon tahminini 0.3 puan yukarı çekti. "Diğer taraftan, salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurlara bağlı olarak birim maliyet artışlarının yıl sonu enflasyon tahminine etkisini 0.2 puan olarak hesapladık. "Ayrıca, yılın ikinci çeyreğindeki tahmin sapması ve enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin yıl sonu enflasyon tahminine 0.3 puan katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz."Uysal, 2021 yılı enflasyon öngörüsünü de "yüzde 5.4'ten yüzde 6.2'ye güncelledik"lerine işaret ederek, şöyle konuştu: "Nisan Enflasyon Raporuna göre 0.8 puanlık yukarı yönlü güncellemeye petrol fiyatlarına bağlı olarak Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımında yapılan artış 0.1 puan katkıda bulunurken, gıda enflasyonu varsayımının yüzde 7'den yüzde 8'e çıkarılması 0.2 puan etki yaptı. "Öte yandan, toplam talep koşullarında öngörülen toparlanmanın güçlenmesiyle çıktı açığının yukarı yönlü güncellenmesi 2021 yıl sonu tahminlerini 0.2 puan yükseltti. "Son olarak, yakın dönemdeki gerçekleşmelerin etkisiyle enflasyonun ana eğilimindeki artış, 2021 yıl sonu tahminini 0.3 puan yukarı çekti."Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantı özetlerinde de, yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekti. Kurul, 23 Temmuz'daki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

Kaynak: DHA