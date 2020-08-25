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BIST100 yüzde 1.47 düştü, dolar 7.40 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,085 ve 1,118 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.47 düşüşle 1,092.16 puanda kapattı.

BIST100 yüzde 1.47 düştü, dolar 7.40 lirada
25.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:10

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,085 ve 1,118 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.47 düşüşle 1,092.16 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.98, BIST Mali Endeks yüzde 2.22, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.71 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselen dövizler, yeni güne de rekor düzeylere yakın başladı. Küresel piyasalarda değer yitiren dolar da yeni günde 7.38 liraya yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" düzenlediği 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.32 olarak gerçekleşti.  Repo ihalesine 41.45 milyar lira teklif geldi.TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 15 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yurtiçinde üç yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihraç edecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre üç yıl vadeli, altı ayda bir yüzde 1.87 kupon ödemeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3558 lira ve en yüksek 7.4072 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında,euro en düşük 8.6716 lira ve en yüksek 8.7672 lirayı gördükten sonra, 8.75 – 8.76 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5884 lira ve en yüksek 9.7441 lirayı gördükten sonra 9.71 – 9.72 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17837 - 1.18154 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18127 düzeyindeydi.İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos'ta aylık bazda 2.6 puan artarak yüzde 73.3 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 2.3 puan artarak yüzde 73'e çıktı.Reel kesim güven endeksi (RKGE), Ağustos'ta aylık bazda  5.5 puan artarak 106.2 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre;son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku,gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi,gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aynı dönemde 5.8 puan artarak 105.2'ye çıktı.

 


Kaynak: DHA

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