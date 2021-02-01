BIST100 yüzde 1.44 yükseldi, dolar 7.18 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,471 ve 1,500 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.44 artışla 1,494.68 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.54, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.00 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düşen dövizler, yeni haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdü.

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan, Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak 'ta aylık bazda yüzde 1.16, yıllık bazda yüzde 15.05 yükseldi.İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.31 ve yıllık bazda yüzde 17.75 yükseldi.Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi verileri Çarşamba günü açıklanacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1683 lira ve en yüksek 7.3151 lirayı gördükten sonra, 7.18 – 7.19 lira aralığında,euro en düşük 8.6685 lira ve en yüksek 8.8821 lirayı gördükten sonra, 8.69 – 8.70 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8057 lira ve en yüksek 10.0340 lirayı gördükten sonra 9.82 – 9.83 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20694 - 1.21367 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20895 düzeyindeydi.Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Aralık'taki 50.8 düzeyinden, Ocak'ta 54.4'e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz'dan bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterdi.Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ediyor.İSO açıklamasında, "Covid-19 salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydetti ve böylelikle sektörün performansı üst üste sekiz ay güçlenmiş oldu" denildi.IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, gelişmeler ile ilgili şunları söyledi: "Son PMI verileri, Türk imalat sektörünün yeni yıla pozitif bir başlangıç yaptığını gösterdi. Covid-19 vaka sayılarındaki azalışa bağlı olarak üretim ve yeni siparişler büyüme bölgesine geri döndü. "Firmaların üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla personel alımlarını hızlandırmasıyla birlikte istihdamda yaşanan güçlü artış, anketin en önemli gelişmesi olarak kaydedildi. "Aşı tarafındaki olumlu gelişmeler de ocak ayında daha canlı bir görünümün oluşmasına katkı sağladı. Dünya çapında tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'de de sektörün yakın geleceği salgın ve aşı uygulamalarıyla ilgili gelişmelere bağlı olacak."Harker, İSO Türkiye Sektörel PMI Ocak anketi sonuçlarına ilişkin de şunları söyledi: "İçinden geçtiğimiz dönemde ekonomilerin performansları büyük ölçüde Covid-19 salgınına ilişkin gelişmeler tarafından belirleniyor. "Türkiye'de son dönemde vaka sayılarında kaydedilen düşüş ve aşı konusundaki olumlu gelişmeler, 2021 yılının başında imalat sanayinin birçok alt sektöründe trendlerin iyileşmesini sağladı. "Bazı sektörlerde enflasyonist baskıların hafiflediği gözlendi. Ancak fiyatların Ocak'ta güçlü şekilde yükselmeye devam ettiği göz önüne alındığında, söz konusu düşüş eğiliminin önümüzdeki aylarda devam etmesi, imalat sektörü açısından önemli olacak."Enflasyonist baskıların yanı sıra tedarik zincirlerindeki aksaklıklar da çok sayıda sektörü etkileyen başlıca sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

"Türk imalat sanayi firmaları geçen yılın sonunda iş yüklerindeki yavaşlamaya rağmen çalışan sayılarını artırmaya devam etmişti. Ocak'ta bu eğilim güç kazandı ve geçen yılın Ekim ayından beri ilk kez 10 sektörün tamamında istihdam artışı gerçekleşti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı