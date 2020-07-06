BIST100 yüzde 1.41 artışla başladı, dolar 6.86 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.41 artışla 117 bin 384 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.41 artışla 117 bin 384 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.50, BIST Mali Endeks yüzde 1.36, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.31 artıdaydı.

Tüketici fiyatları Haziran ayında, beklentileri aşarak yüzde 1.13 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.62'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki altı aylık artış yüzde 5.75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.88 oldu.

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Cuma günü 6.90 lirayı görüp, 6.86 liraya dönen dolar, yeni haftaya uzun süre tutunduğu 6.85 lirada başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8546 lira ve en yüksek 6.8662 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7068 lira ve en yüksek 7.7625 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5489 lira ve en yüksek 8.5853 lirayı gördükten sonra 8.58 – 8.59 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1243 - 1.1292 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1289 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Bakakalırım giden Dünya'nın ardından" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ikinci dalga endişelerine rağmen yükselişini sürdürüyor. Aciklanan güçlü veriler ve genişletici ekonomi politikalar yeni vaka sayısındaki artışın gözardı edilmesine yolaçıyor."Güney yarımkürede pandemi eğrisi dikleşmeye devam ediyor. Brezilyanın ardından Meksika da salgının yeni merkezleri arasina girdi. "Ama Dünya liderliği açık ara ABD'de kalmaya devam ediyor."Piyasalar ekonominin açık tutulmaya devam edeceği varsayımıyla bugüne kadar vaka sayılarındaki artışa sınırlı tepki gösterdi. "Ancak rakamların tırmanmaya devam etmesi istihdam yaratılmasını yavaşlatarak ABD ekonomisinin durgunluktan çıkışını yavaşlatırsa durum değişebilir."Türkiye varlıkları küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına katılmadı. Banka ve havayolu şirketlerindeki satışlarla %1,6 gerileyen MSCI Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki makas ay başından beri yüzde 6'ya ulaştı."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. "Yerleşik yatırımcı borsaya yönelirken yabancı yatırımcıların çıkmaya devam etmesi bizi tedirgin ediyor. Yerleşik yatırımcılar uzun süredir ilk kez yabancı yatırımcılardandaha büyük hisse yatırımcısı oldu."Yabancı yatırımcıları piyasamızdan çıkmaya iten sebepleri iyi analiz etmemiz lazim."Salgına karşı başarılı mücadele etmemize ve büyümenin hızla canlanacağına yönelik işaretlere rağmen neden küresel yatırımcı Türkiye hisselerini satmaya devam ediyor.

"Bu sorunun cevabını bulmadan rezerv kaybını engellememiz zor görünüyor."

Kaynak: DHA