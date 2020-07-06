HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BIST100 yüzde 1.41 artışla başladı, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.41 artışla 117 bin 384 puanda başladı.

BIST100 yüzde 1.41 artışla başladı, dolar 6.86 lirada
06.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:23

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.41 artışla 117 bin 384 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.50, BIST Mali Endeks yüzde 1.36, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.31 artıdaydı.

Tüketici fiyatları Haziran ayında, beklentileri aşarak yüzde 1.13 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.62'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki altı aylık artış yüzde 5.75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.88 oldu. 

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Cuma günü 6.90 lirayı görüp, 6.86 liraya dönen dolar, yeni haftaya uzun süre tutunduğu 6.85 lirada başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8546 lira ve en yüksek 6.8662 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7068 lira ve en yüksek 7.7625 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5489 lira ve en yüksek 8.5853 lirayı gördükten sonra 8.58 – 8.59 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1243 - 1.1292 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1289 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Bakakalırım giden Dünya'nın ardından" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ikinci dalga endişelerine rağmen yükselişini sürdürüyor. Aciklanan güçlü veriler ve genişletici ekonomi politikalar yeni vaka sayısındaki artışın gözardı edilmesine yolaçıyor."Güney yarımkürede pandemi eğrisi dikleşmeye devam ediyor. Brezilyanın ardından Meksika da salgının yeni merkezleri arasina girdi. "Ama Dünya liderliği açık ara ABD'de kalmaya devam ediyor."Piyasalar ekonominin açık tutulmaya devam edeceği varsayımıyla bugüne kadar vaka sayılarındaki artışa sınırlı tepki gösterdi. "Ancak rakamların tırmanmaya devam etmesi istihdam yaratılmasını yavaşlatarak ABD ekonomisinin durgunluktan çıkışını yavaşlatırsa durum değişebilir."Türkiye varlıkları küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına katılmadı. Banka ve havayolu şirketlerindeki satışlarla %1,6 gerileyen MSCI Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki makas ay başından beri yüzde 6'ya ulaştı."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. "Yerleşik yatırımcı borsaya yönelirken yabancı yatırımcıların çıkmaya devam etmesi bizi tedirgin ediyor. Yerleşik yatırımcılar uzun süredir ilk kez yabancı yatırımcılardandaha büyük hisse yatırımcısı oldu."Yabancı yatırımcıları piyasamızdan çıkmaya iten sebepleri iyi analiz etmemiz lazim."Salgına karşı başarılı mücadele etmemize ve büyümenin hızla canlanacağına yönelik işaretlere rağmen neden küresel yatırımcı Türkiye hisselerini satmaya devam ediyor. 

"Bu sorunun cevabını bulmadan rezerv kaybını engellememiz zor görünüyor."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Ekonomi
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor Ekonomi
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Ekonomi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Ekonomi
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti Ekonomi
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı Ekonomi
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Zeki Müren Seda Sayan
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Düğün Sakarya Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 1.41 artışla başladı, dolar 6.86 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:25:57. #1.14#
title