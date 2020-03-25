BIST100 yüzde 1.38 yükselişle başladı, dolar 6.41 lirada ABD Senatosu'nda 2.0 trilyon dolarlık ekonomiye destek paketi üzerinde uzlaşma sağlanmasının etkisiyle artan risk iştahıyla küresel piyasaların yanında, Borsa İstanbul Endeksi de (BIS100) yükseldi.

ABD Senatosu'nda 2.0 trilyon dolarlık ekonomiye destek paketi üzerinde uzlaşma sağlanmasının etkisiyle artan risk iştahıyla küresel piyasaların yanında, Borsa İstanbul Endeksi de (BIS100) yükseldi.

BIS100, yüzde 5.98 yükselişle 89 bin 286 puanda tamamladığı Salı gününün ardından, yeni güne de yüzde 1.38 artışla 90 bin 518 puanda başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü son işlemde yüzde 13.43 olan bileşik getiri, Pazartesi günü yüzde 13.66 düzeyine yükseldi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Pazartesi günü 540'ın hemen altında işlem gördü.Küresel piyasalardaki gelişmeler, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun art arda aldığı kararların da etkisiyle 6.50 liranın altına çekilen dolar 6.40 lirayı gördü.Açılış işlemlerinde;dolar en düşük 6.4057 lira ve en yüksek 6.4969 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,euro en düşük 6.8970 lira ve en yüksek 7.0149 lirayı gördükten sonra, 6.94 – 6.95 lira aralığında,sterlin en düşük 7.5445 lira ve en yüksek 7.6509 lirayı gördükten sonra 7.59 – 7.60 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Tamam mı devam mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD piyasalarında 1933 yılından beri görülen en güçlü yükselişle (yüzde 11) güne başlıyoruz."Hazine Bakanı Mnuchin'in mali paket üzerinde anlaşmaya varmak üzereyiz açıklaması yükselişin arkasındaki itici gücü oluşturdu. "Satış sırasında daha çok değer kaybeden hava yolu şirketleri, restoran zincirleri günü yüzde 20 - yüzde 30 aralığında yükselişle kapattı."En kötünün geride kaldığını söylemek için henüz erken. Yeni vaka ve kayıp sayısının zirve yapmasına bir aydan çok olduğu tahmin ediliyor."Salgının ekonomi üzerindeki yıkıcı etkileri henüz görülmedi. Genele yaygın iflaslar ve işsizlikte büyük çaplı bir artış yaşanmadı."Önümüzdeki dönemde Korona virüsüne karşı küresel bir savaş verilecek. Havaların ısınmasıyla salgın hafifleyecek mi? Hastalığa karşı etkili bir ilaç bulunacak mı? Salgına karşı alınan önlemlerin ekonomide yaratacağı durgunluk ne kadar sürecek? Bu soruların hiç birinin cevabınıbilmiyoruz."Ama yaşanan satış dalgasının sertliği dip seviyelere yakın olduğumuzu söylüyor. Risk iştahı yüksek, finansal olarak güçlü ve kalbi sağlam yatırımcılar bu seviyelerden deneme yapabilir."Dünya borsalarındaki sert yükselişe paralel Borsa İstanbul'un yüzde 1.0 civarı yükselişle açılmasını bekliyoruz.

"Satış dalgasında aşırı değer kaybeden hava yolu şirketlerinin, özellikle THY'nin, ve bankacılık sektörünün borsa geneline göre daha güçlü olacağını öngörüyoruz."

Kaynak: DHA