BIST100 yüzde 1.27 yükseldi, dolar 7.41 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,478 ve 1,500 puan arasında dalgalandığı yeni yılın ilk işlem gününü, yüzde 1.27 artışla 1,495.43 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.80, BIST Mali Endeks yüzde 1.39, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.85 artıdaydı.

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yeni yılın ilk işlem gününde de bu düzeylerde hareket etti.

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, art arda uygulanmaya başlanan kitlesel aşılamaların, Covid-19 krizi altındaki küresel ekonomide toparlanmayı hızlandıracağı umutlarıyla yeni yıla yeni rekor düzeylerde başladı.Önde gelen Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününde yükselişlerle başladı. Açılışta, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1.75, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1.1, İSpanya'da IBEX Endeksi yüzde 1.3 ve Italya'da FTSE MIB Endeksi yüzde 0.7 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3404 lira ve en yüksek 7.4426 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,euro en düşük 9.0005 lira ve en yüksek 9.1380 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0294 lira ve en yüksek 10.1947 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22259 - 1.23098 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22913 düzeyindeydi.Türkiye'de yıllık enflasyon, 2019 yılındaki yüzde 11.84'ten, 2020 yılında yüzde 14.60 düzeyine yükseldi. Aralık ayında endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 36 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 284 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi. Tüketici fiyatlarında Aralık ayındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.28 oldu.Yurt içi üretici enflasyonu, 2019 yılındaki yüzde 7.36'dan, 2020 yılında yüzde 25.15 düzeyine yükseldi.TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 2.36 ve yıllık bazda yüzde 25.15 yükseldi. Yurt içi üretici fiyatlarındaki 12 aylık ortalamalara göre artış Aralık'ta yüzde 12.18 oldu.Sanayinin dört sektöründe yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artışlar; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19.02, imalatta yüzde 27.32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.25 ve su temininde yüzde 14.83 olarak gerçekleşti.Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Kasım'daki 51.4'ten, Aralık'ta 50.8'e geriledi. Son veri, faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğüne işaret etse de, söz konusu iyileşme son yedi ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.Deloitte Türkiye, 2020'de birleşme ve satın alma işlemlerinde kayda değer bir toparlanmaile tarihi rekor olan 304 adet işlem gerçekleştiğini açıkladı. İşlemlerin değeri ise yaklaşık 9 milyar dolar oldu.Açıklamada, Covid-19 pandemisinin yıla damgasını vurduğu belirtilerek, "Yıllık işlem hacmi son 10 yıl ortalamasının altında kalmakla birlikte işlem hacminde görülen artış bir önceki yıla göre yüzde 70'lik bir büyümeye işaret ediyor. Ortalama işlem hacmi 30 milyon dolar ile geçmiş yıllara benzer bir seviyedeydi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı