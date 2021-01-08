BIST100 yüzde 1.21 yükseldi, dolar 7.35 lirada
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BIST100 yüzde 1.21 yükseldi, dolar 7.35 lirada

08.01.2021 18:06 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:11
BIST100 yüzde 1.21 yükseldi, dolar 7.35 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,519 ve 1,542 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.21 artışla 1,540.61 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,519 ve 1,542 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.21 artışla 1,540.61 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.75, BIST Mali Endeks yüzde 0.93, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.64 artıdaydı.

ABD tahvil getirilerindeki artışın dolardaki satış baskısını hafifletmesiyle, diğer büyük para birimleri karşısında yükselen dolar, yatırımcıların, başta euro bazında olmak üzere, karlarını realize etmelerinin etkisiyle yaklaşık üç yıllık en düşük düzeylerinden yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, yılın son haftasında döviz  mevduatları 235 milyar doları aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. 2020 yılında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 41.3 milyar dolar arttı ve yıllık bazda veri setinin en yüksek artışı görüldü.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 309/315 düzeyinde hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3089 lira ve en yüksek 7.4156 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.9671 lira ve en yüksek 9.0706 lirayı gördükten sonra, 9.01 – 9.02 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9256 lira ve en yüksek 10.0724 lirayı gördükten sonra 9.99 – 10.00 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22133 - 1.22845 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22516 düzeyindeydi.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, uluslararası hisse piyasalarındaki yükselişin haftanın son gününde de sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "BIST100 endeksi 1,541 ile yeni bir rekor kırarken kapanış öncesi 1,538 seviyelerinde. Dolar ve euro kurları güne artışla başlamasının ardından TL döviz sepeti karşısında günü yüzde 0.22 değer kazancıyla kapatmaya hazırlanıyor."Madencilik endeksi yüzde 6.5 değer artışıyla en çok artan sektör endeksi oldu. Bilişim endeksi yüzde 4.14 artarak dikkatleri çekerken bankalar endeksi de yüzde 1.47 değer kazanarak BIST100 ve BIST30 endekslerindeki artışı sırtlanan hisseler arasında yer aldı. "ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı. ABD 10 yıllıkları artışına bugün de devam etti ve yüzde 1.1'e yaklaştı. "Artan uzun vadeli hazine tahvilleri Fed üzerinde faiz artırımı baskısı yaratması bakımından yakından takip edilmeye devam edecektir. 2021 yılının sonuna kadar aylık 120 milyar dolarlık varlık alımına devam edileceği mesajı veren Fed yetkilileri, faizlerin 2023 yılına kadar sıfır düzeyinde tutulacağını söylemişlerdi."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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