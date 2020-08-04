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BIST100 yüzde 1.20 artışla başladı, dolar 6.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatil sonrası yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 1.20 artışla 1,140.39 puanda başladı.

BIST100 yüzde 1.20 artışla başladı, dolar 6.95 lirada
04.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:54

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatil sonrası yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 1.20 artışla 1,140.39 puanda başladı. 

Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.27, BIST Mali Endeks yüzde 1.29, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.94 artıdaydı.

Dövizler, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe, uzun tatil öncesi düzeylere yakın başladı.Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor.İnfo Yatırım'ın analizinde, yeni haftaya 6.97 lira düzeyinde başlayan doların "dar bir bantta dalgalı bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Gün içinde piyasalar, yurtiçinden gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. Veriler saat 10: 00'da açıklanacak. Gelecek olan veriler ise enflasyon, ÜFE ve İmalat PMI verileri."Açıklanacak veriler ile birlikte TL varlıkları üzerinde volatilite artabilir. Bu sebepledolar/lira paritesi yeni güne yurtiçinden gelecek olan veriler ile hızlı bir başlangıç yapacak. Ardından gözler ABD kanadına çevrilecek."TSİ 17: 00'da gelecek olan Fabrika Siparişleri dolar kanadında volatiliteyi artırabilir."Yeni hafta ile bir miktar toparlanma çabası gösteren dolar bu veri ile birlikte hareketliliğini artırabilir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9360 lira ve en yüksek 7.9813 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,euro en düşük 8.1695 lira ve en yüksek 8.2365 lirayı gördükten sonra, 8.20 – 8.21 lira aralığında,sterlin en düşük 8.0839 lira ve en yüksek 9.1416 lirayı gördükten sonra 9.11 – 9.12 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17521 - 1.17784 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17751 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Posta kutunuzda iyi haberler var" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları teknoloji hisselerinin önderliğinde yüzde 1.0 civarında yükselişle Ağustos ayına başlıyor. "Beklentilerden güçlü gelen ABD ISM, Avrupa PMI verileri ve Başkan Trump'ın işsizlik yardımlarını devam ettirecek bir paket üzerinde çalıştığı açıklaması risk iştahını destekliyor."Türkiye piyasalarının bayram tatili sonrası yüzde 1.0'e yakın yükselişle kısa haftaya başlamasını bekliyoruz. "ABD, Avrupa ve Asya borsalarındaki yükseliş Borsa İstanbul'un geçen haftaki kaybını kısmen telafi etmesi için uygun bir ortam yaratıyor. Ancak yükselişin kalıcılığı Türk lirasınınistikrara kavuşmasına bağlı."Haber akışında makro cephede Temmuz ayı PMI ve enflasyon (piyasa yüzde 0.85, Türkiye yüzde 0.9) verileri izlenecek. "Haziran (53.9) kadar yüksek olmasa da Temmuz ayında da güçlü bir PMI verisi bekleniyor."Güçlü iç talep ve ve kurdaki yükseliş nedeniyle enflasyonda yukarı yönlü risklerdevam ediyor."

 


Kaynak: DHA

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