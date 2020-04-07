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Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

BIST100 yüzde 1.20 artışla açıldı, dolar 6.71 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni günde yüzde 1.20 artışla 93 bin 174 puanda açıldı.

07.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:00
BIST100 yüzde 1.20 artışla açıldı, dolar 6.71 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni günde yüzde 1.20 artışla 93 bin 174 puanda açıldı. Salı gününe, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.17, BIST Mali Endeksi yüzde 1.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.13 artışla başladı.

Piyasalarda, Çarşamba günü açıklanacak olan son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının tutanakları izlenecek, sonrasında ise Perşembe ve Cuma günü enflasyon verileri açıklanacak. 

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 14.24 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puana yaklaşarak 2008'deki finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.Merkez Bankası'nın piyasaya likidite sağlamak için tahvil alımları ve Hazine ihalelerinin izlendiği yeni haftaya 2018 yılında yaşanan kriz dönemindeki rekor düzeylerinde başlayan dövizler, Salı gününe de bu düzeylerde başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7105 lira ve en yüksek 6.7883 lirayı gördükten sonra, 6.71– 6.72 lira aralığında,euro en düşük 7.2942 lira ve en yüksek 7.3397 lirayı gördükten sonra, 7.29 – 7.30 lira aralığında,sterlin en düşük 8.2365 lira ve en yüksek 8.3309 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Yükseliş hızlanıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel piyasalar salgının kontrol altına alınmaya başlamasını satın almaya başladı."Merkez bankalarının varlık alımı yaparak bilançolarını büyüttüğü piyasalar tepeden dibe kaybının yarıdan fazlasını geri kazandı. Satış dalgası ne kadar şiddetliyse yükseliş de o kadar set oluyor."Salgının iki önemli merkezi ABD ve Avrupa'da (özellikle İspanya ve İtalya'da) yeni vaka ve ölüm sayısının azalmaya başlaması ve iyileşen hastaların artması sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltarak piyasalara ümit veriyor."Türkiye varlıkları dünya piyasalarındaki yükselişin gerisinde kalıyor. Doların küresel olarak güçlendiği ve gelişmekte olan piyasalara karşı yatırımcıların daha seçici olduğu bir konjonktürde negatif ayrışmaya başladık. Kredi temerrüt ve döviz piyasasındaki fiyatlamalar rahatsız edici düzeye ulaştı."IMF'nin temeli güçlü ülkeler için yeni bir dolar penceresi açacağı haberi üzerine gelişmekte olan ülke paralarında toparlanma çabaları görüyoruz. "Temeli güçlü ama kredi notu düşük Türkiye bu pencereden yararlanabilirse Türk lirasındaki kanamayı durdurup gelişmekte olan piyasalardaki yükselişe katılabiliriz."ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'un yüzde 1.0'in üzerinde bir yükselişle açılmasını bekliyoruz. 

"Salgının Nisan sonunda kontrol altına alınabileceğine işaret eden matematiksel modelimiz yükselişi destekliyor."


Kaynak: DHA

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