BIST100 yüzde 1.2 artıda, dolar 5.79 lirada

12.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:45

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun saat 14: 00'te açıklanacak faiz kararları öncesinde, dolar 5.80 liranın altına çekilirken, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.2 artıda hareket ediyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri toplam 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1.5-1.75 aralığında tutarken, 2020 yılı için ise yüzde 2.0 büyüme öngördü. Politika faizinin sabit tutulması kararı oybirliğiyle alındı.Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısının ardından yapılan açıklamada, ılımlı ekonomik büyüme ve tarihi düşük düzeydeki işsizlik oranının 2020'deki başkanlık seçimlerine kadar süreceği beklentisiyle, yakın dönemde borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceği yolunda ifadeler yer aldı.Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, ekonomide görünümün "risklere karşın" olumlu olduğunu vurguladı ve sürekli olarak hedefin altında gelişen enflasyonda baskıların zayıf kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.Güne, yüzde 0.59 artışla 108 bin 555 puanda başlayan BIST100, en düşük 108 bin bin 55 puanı ve en yüksek 109 bin 240 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 1.2 artışla 109 bin 213 puana çıktı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 artışla 12.50 düzeyinde, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.58 düşüşle 12.00 düzeyinde işlem görüyor.Gün ortası işlemlerde;dolar en düşük 5.7931 lira ve en yüksek 5.8113 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,euro en düşük 6.4499 lira ve en yüksek 6.4798 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,sterlin en düşük 7.6531 lira ve en yüksek 7.6852 lirayı gördükten sonra 7.65 – 7.66 lira aralığında hareket ediyor.Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile ABD'nin ticaret konusunda yakın temas halinde olmaya devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, ABD'nin 15 Aralık tarihinde 160 milyar dolar tutarında Çin malı için tarifeleri yürürlüğe sokması halinde Çin'in atacağı adımlar konusunda ise bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e tarifeler konusunda atılacak adımı değerlendirmek için bugün Hazine Bakanı Mnuchin, Ticaret Temsilcisi Lighthizer ve danışmanları Kudlow ve Navarro ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Kaynak: DHA