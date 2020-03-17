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Borsa İstanbul, Ekonomi

BIST100 yüzde 1.18 yükselişle başladı, dolar 6.43 lirada

Covid-19 salgınının etkisiyle Pazartesi günü geçen Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye inen Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 1.18 artışla 88 bin 923 puanda başladı.

17.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:03
BIST100 yüzde 1.18 yükselişle başladı, dolar 6.43 lirada

Covid-19 salgınının etkisiyle Pazartesi günü geçen Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye inen Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 1.18 artışla 88 bin 923 puanda başladı. BIST Bankacılık Endeksi de açılışta 121 bin 920 puanı gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri bugün son işlem yüzde 12.26 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.25 oldu.

Erken işlemlerde;dolar en düşük 6.4177 lira ve en yüksek 6.4392 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,euro en düşük 7.1655 lira ve en yüksek 7.2016 lirayı gördükten sonra, 7.18 – 7.19 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8575 lira ve en yüksek 7.8954 lirayı gördükten sonra 7.87 – 7.88 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Para politikası araçları tükendi sıra mali politika adımlarında" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Fed'in virüsün ekonomik etkileri ile başa çıkmak için dün açıkladığı %1 faiz indirimi ve diğer olağanüstü önlemlerin ardından S&P endeksi günü yüzde 12'lik düşüşle kapatarak önceki işlem günündeki kazançlarını fazlası ile geri verdi."ABD tarafında dikkatler Senatodan geçmesi beklenen mali teşvik paketinde. Virüse karşı önlemleri sıkılaştıran diğer ülkelerden de zor durumdaki işletmeleri ve hane halkını destekleyecek benzer adımların gelmesi kaçınılmaz."Bu sabah itibarı ile ABD vadelileri tavana yakın yüzde 4.0 civarında primli işlem görürken Asya piyasaları da Güney Kore hariç hafif artıda."Bu arada Güney Kore'de vakaların düşüşe geçtikten sonra tekrar artmaya başlaması endişe verici."Bu sabah FT'nin haberine göre ABD'de büyük bankalar kriz dönemlerinde kullanılan Fed'in iskonto penceresini kullanmaya başladılar. Bankaların hisse geri alımlarını durdurması da hissesenetlerindeki satışların şiddetini arttıran önemli bir etken."Bu arada bizde de dün akşam açıklanan 29 yeni tanı ile birlikte toplam vaka sayısı 47 oldu. Dün akşam yayınlanan genelge ile tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane gibi kalabalıkların olduğu alanlarda faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi. Ayrıca uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 20'ye çıkartıldı."Virüsün ekonomik etkilerinin atlatılması için alınacak önlemlerin bu hafta açıklanması bekleniyor.

"Bugün BIST'in yurtdışı piyasalardaki toparlanmayı takiben yükseliş ile açılmasını bekleriz. Öte yandan oynaklık yüksek olamaya devam edecek. Yurtdışı endeksler ve mali önlemler ile ilgili haber akışları belirleyici olacak."


Kaynak: DHA

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