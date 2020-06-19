HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 1.16 artışla 113 bin 795 puanda başladı.

BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.85 lirada
19.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:55

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 1.16 artışla 113 bin 795 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.90, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.83 artıdaydı.

ICBC Yatırım'ın bülteninde, "ABD Beige Book raporunun bugün TSİ 21: 00'de açıklanacağına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Nisan ayında;1-Fed, ekonomik faaliyetin ülke genelinde salgın nedeniyle 'keskin ve ani' bir şekilde daraldığını,2-Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretim gecikmelerinin yaşandığı,3-En çok etkilenen sektörlerin konaklama ve perakende olduğu, ABD Nisan perakende satışlar yüzde "-16.4", çekirdek yüzde "–16.2" olarak gerçekleşti. Elektronik yüzde 60.6, giyim yüzde 78.8 öncülüğünde gerilemişti.4-İmalat ve enerji sektörlerinde de işten çıkarmaların yaygın olduğu,5-Gelecek aylarda işten çıkarmaların artmasının beklendiği belirtilmişti."ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi: Katılımcılar ekonomide aşağı yönlü baskı devam ederse daha büyük mali desteğin gerekli olabileceğini, tüketici harcamalarının normal seviyelere hızlı dönmesinin muhtemel olmadığı, tüm araçların kullanımına bağlılık konusunda anlaşıldığı, varlık alım programlarında uygun ayarlamaların yapılmaya hazır olduğu, faizin yüzde 0.0-0.25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi."Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 472/482 düzeyinde. Gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.1 düzeyinde tamamladı.Dolar, Covid-19 vakalarındaki artışlar ve ekonomik toparlanmanın hızlı olmayacağına ilişkin öngörülerin etkisiyle, küresel piyasalarda güçlü para birimine artan taleple yüksek düzeylerini koruyor. ABD para birimi iç piyasada da 6.85 liranın üzerinde tutunuyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8469 lira ve en yüksek 6.8607 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6749 lira ve en yüksek 7.6986 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5076 lira ve en yüksek 8.5451 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1198 - 1.1217 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1206 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Dünyayı yakalamaya çalışıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları hızlı yükseliş sonrasında soluklanıyor. ABD ve Çin'de vaka sayısında artış ve olası ikinci dalga senaryoları ile dolar ve yen sınırlı güçlenirken, ABD tahvilleri değer kazanıyor ve verim eğrisi yataylaşıyor. "Destek paketi üzerinde anlaşma sağlanamayacağı endişesi ile gerileyen Avrupa hisseleri ve euro günün kaybedeni."Türkiye varlıkları dünyayı yakalamaya çalışıyor. Perşembe günkü yüzde 1.5'lik güçlü yükselişe rağmen MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 20 kayıpla gelişmekte olan piyasaların gerisinde kalmayı sürdürüyor. "Varlık fonunun yönetimi ele geçirmesi ile sahiplik sorunu çözülen Turkcell (En Çok Önerilenler listemizde) yüzde 10'a yakın yükselişle günün en çok kazandıran hissesi."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor."110,000 seviyesini zorlanmadan geçerek 112,500'e ulaşan Borsa İstanbul için kısa vadeli hedef 113,000 direncini kırmak. "Küresel risk iştahının güçlenmeye devam etmesi durumunda 115,000 seviyesi hedeflenebilir."Vaka sayısının yeniden artmaya başlamasına rağmen bireysel yatırımcıların düşük faizden hisse senedine yönelim eğiliminin devam etmesini bekliyoruz."Veri akışında bugün yurtdışında önemli bir gelişme yok. Yurtiçinde saat 10: 00'da açıklanacak beklenti anketinde sene sonu enflasyon tahminleri Merkez Bankası'nın haftaya faiz indirip indirmeye devam edip etmeyeceği konusunda ipucu verecek. 

"Bir önceki ankette sene sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.4 düzeyindeydi."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ekonomi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Ekonomi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Ekonomi
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Ekonomi
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Ekonomi
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Ekonomi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kadın Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 09:59:41. #1.15#
title