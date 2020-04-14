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Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

BIST100 yüzde 1.13 artışla başladı, dolar 6.79 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Salı gününe yüzde 1.13 artışla 97 bin 491 puanda başladı.

14.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:58
BIST100 yüzde 1.13 artışla başladı, dolar 6.79 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Salı gününe yüzde 1.13 artışla 97 bin 491 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.13, BIST Mali Endeksi yüzde 1.36, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 520/550 düzeyine döndü. 

Çin ticaret verilerinin beklendiği kadar kötü gelmemesi üzerine, başta yuan ve euro olmak üzere, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasarda ise 6.75 liranın üzerinde tutunuyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7646 lira ve en yüksek 6.7960 lirayı gördükten sonra, 6.79 – 6.80 lira aralığında,euro en düşük 7.3720 lira ve en yüksek 7.4322 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4621 lira ve en yüksek 8.5283 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Dar alanda kısa paslar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları hızlı tepki alışı sonrasında yukarı yönlü dalgalı bir seyir izliyor. ABD vadelileri yüzde 1.5 yükselişle dünkü kayıplarının tamamını geri almış durumda. Asya borsaları daha sınırlı da olsa Wall Street'in yükselişini izliyor."Salgın cephesinde Avrupa'nın salgın merkezleri İspanya ve İtalya'da iyiye gidiş durdu."ABD cephesinde halen çok dik bir yayılma hızı görülüyor. Son veriler baharın gelmesinin sağlık açısından müjde değil tehdit oluşturduğunu gösteriyor."Türkiye varlıkları döviz kurundaki baskıya paralel dünyadan negatif ayrışmaya başladı."BDDK'nın swap yasaklaması Türk lirasını küresel dalgadan korumak için yeterli olmadı."Merkez Bankası'nın rekor faiz indirdiği bir ortamda verim eğrisi dikleşmeye devam ediyor."Banka hisseleri Ankara'dan özel bankalara gelen eleştiriler sonrasında borsa geneline göre negatif ayrışıyor."ABD ve Avrupa vadelileri Borsa İstanbul'da yüzde 1'in üzerinde bir açılışa işaret ediyor."Çin verilerinin beklendiği kadar kötü gelmemesi risk iştahını destekliyor. "Yurtiçi veri akışında Şişe Cam'ın hisse geri alımına devam etmesi dışında önemli bir haber yok. 

"Dışarıda IMF'nin ekonomik görünüm raporu bekleniyor. Bakalım IMF salgının ekonomik etkileri hakkında ne diyecek?"


Kaynak: DHA

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