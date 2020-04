BIST100 yüzde 1.13 artışla başladı, dolar 6.76 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 1.13 artışla 94 bin 275 puanda başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.13 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanu aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Covid-19 salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının "sıfır" düzeyinde tutulacağı sinyalini verdi. Fedederal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2 ve 15 Mart'ta düzenlenen toplantılarına ilişkin tutanaklara göre, ekonomide önümüzdeki aylarda sert düşüş bekledikleyen Fed politika yapıcıları, Covid-19 salgını ivme kaybetmeye başlayınca yavaş toparlanma öngörüyor.Tutanaklarda, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar, ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz oranının yüzde 0.0-0.25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardılar" denildi.Fed toplantı tutanaklarında, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri geçene kadar faizleri sıfır düzeyinde tutacağına ilişkin sinyalin verilmesi sonrası, iç piyasada dövizler güne Çarşamba gününün düzeylerinde başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7660 lira ve en yüksek 6.7935 lirayı gördükten sonra, 6.76– 6.77 lira aralığında,euro en düşük 7.3527 lira ve en yüksek 7.3882 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,sterlin en düşük 8.3882 lira ve en yüksek 8.4308 lirayı gördükten sonra 8.39 – 8.40 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Risk algısı düzeliyor mu?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya piyasaları ABD borsaları öncülüğünde yaralarını sarmaya çalışıyor."Covid-19 cephesinden karışık sinyaller geliyor. Can kaybının en yüksek olduğu İtalya ve İspanya'da salgın kademeli olarak kontrol altına alınıyor. "Salgının yeni merkezi ABD'de ise son 24 saatteki can kaybı rekor yükselişle 2.000 kişiyi geçti."Piyasalar ile salgın arasındaki ilişki anlamını yitirdi. Can kaybının 2.000 kişi ile yeni bir tepe yaptığı ABD borsaları dün küresel olarak en çok kazandıran hisse senedi piyasasıydı. "Salgını kontrol altına almaya başlayan İtalya ve İspanya ise dünyanın gerisinde kalıyor."Türkiye varlıkları risk iştahındaki düzelme ile birlikte toparlanıyor. MSCI Türkiye yüzde 1.0 yükselişle gelişmekte olan ülkelerle arasındaki makası kapatmaya çalışıyor. "CDS oranları son iki günde 50 puandan fazla gevşeyerek 600 baz puanın altına geriledi."Türkiye'nin Fed ile swap anlaşması yapmak için başvurduğuna dair yorumlar toparlanmada etkili oluyor."ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'un yüzde 1.0'in üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. "İşten çıkarmak yerine işçilerin işsizlik fonundan aylık 1,177 lira ödenerek ücretsiz izne çıkarılmasını sağlayan düzenlemeyi durgunluğun derinleşmesini engellemek adına doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz."Covid-19 cephesinde vaka sayısındaki artış tedirgin edici. "Ancak, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan Nisan ayının ilk anketi ümit veriyor.

"Anket sonuçlarını toplumun salgının ciddiyetini anladığını ve önlemleri sıkılaştırdığını göstermesi açısından önemli buluyoruz."

Kaynak: DHA