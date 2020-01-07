BİST100 yüzde 1.06 artıda açıldı, dolar 5.96 lirada

07.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:01

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.06 düşüşle 112 bin 594 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.48 artışla 154 bin 826 puanda.

BIST100, bir önceki günü en düşük 111 bin 212 puanı ve en yüksek 112 bin 973 puanı gördükten sonra, yüzde 2.0 düşüşle 111 bin 412 puanda tamamlamıştı. BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 152 bin 568 puanı ve en yüksek 155 bin 994 puanı gördükten sonra, yüzde 2.93 düşüşle 152 bin 569 puana gerilemişti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi sırasıyla yüzde 12.44 ve yüzde 11.77 düzeylerinde sabit kaldı.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.9510 lira ve en yüksek 5.9737 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,euro en düşük 6.6609 lira ve en yüksek 6.6940 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8338 lira ve en yüksek 7.8704 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Tepki alışları bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Jeopolitik risklerin tetiklemesiyle sert kar satışlarıyla başladığımız 2020 yılının ilk günlerinin ardından, dün piyasalar yönünü ABD-İran arasındaki geriliminin bir sıcak çatışmaya dönme ihtimalinin azalma belirtileri ile yukarı çevirdi. Nitekim, Amerikan endekslerinin günü artıda kapatmayı başarmasının ardından Uzak Doğu borsaları da yüzde 0.5 civarında yukarıda seyrediyor. İran'ın nasıl bir hamle yapacağına yönelik belirsizlikle yükselen değerli metal ve petrol fiyatlarında da dün fiyatlarda geri çekilmeler gözlemledik."Olası bir İran-ABD çatışma riski nedeniyle tetiklenen global satış dalgasında BİST'in benzer ülkelere göre daha olumsuz etkilendiğini görüyoruz."Özellikle son satış dalgasında oldukça olumsuz etkilenen bankacılık ve havayolları şirketleri bugün önemli bir tepki verebilir.

"İçerideki makro gündeminde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, dışarıda ise Amerikan Fabrika sipariş ve dayanıklı tüketim verileri takip edilecek."

Kaynak: DHA