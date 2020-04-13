SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› BIST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.75 lirada - Ekonomi
Uluslararası Para Fonu, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

BIST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.75 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 1.04 düşüşle 95 bin 463 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.62, BIST Mali Endeksi yüzde 1.74, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 ekside başladı.

13.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:00
BIST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.75 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 1.04 düşüşle 95 bin 463 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.62, BIST Mali Endeksi yüzde 1.74, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 ekside başladı. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, BDDK'nın swap düzenlemesine karşın yeni haftaya yükselerek başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 9 Şubat'ta yüzde 10'a indirdiği TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e çekti. BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1.0'i ile sınırlandırılması kararı aldı.Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 13.59 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 520/540 düzeyine döndü. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.67014 lira ve en yüksek 6.7687 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,euro en düşük 7.3088 lira ve en yüksek 7.4105 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında,sterlin en düşük 8.3562 lira ve en yüksek 8.4685 lirayı gördükten sonra 8.45 – 8.46 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "İki ileri, bir geri!" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Paskalya tatili sonrası dünya borsaları satıcılı bir seyirle haftaya başlıyor. Salgın cephesinde Avrupa ve ABD'den karışık sinyaller geliyor."İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da can kaybı azalırken iyileşenler artıyor. ABD'de ise salgın tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor."Türkiye zorunlu olarak evde kaldığı bir hafta-sonu sonrasında yeni haftaya başlıyor. Salgınla ilgili açıklanan rakamlar matematiksel modelimizden daha iyi geliyor."Yeni ölüm sayısının istikrara kavuşması ve iyileşenlerin artması ümit veriyor. Cuma günü yaşanan kargaşanın bu olumlu tabloyu ne kadar bozacağını iki hafta sonra anlayabileceğiz."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da %1 civarı satıcılı bir açılış öngörüyoruz. "Türk lirasına spekülatif saldırı sonrası BDDK yurtdışı yerleşiklerle swap limitlerini banka özkaynaklarının yüzde 1.0'i ile sınırlandırdı. Alınan önlemlerin ne derece etkiliolduğu borsanın yönü konusunda etkili olacak."Şirketler tarafında Vestel Elektronik'in kredi notunun S&P tarafından bir kaç kademe birden indirilmesi günün negatif sürprizi. 

"Türkcell analist toplantısında verilen mesajlar beklentimize uygun. Emlak Konut ilk çeyrek ön satışları beklentileri aştı. Ancak bu başarının sürdürülmesi zor."


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı Ekonomi
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum
Cari denge Şubat'ta milyonlarca dolar açık verdi Ekonomi
Cari denge Şubat'ta milyonlarca dolar açık verdi
Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak Ekonomi
Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına...
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Cüneyt Özdemir
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.75 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:06:23. #1.15#
title