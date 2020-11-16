BIST100 yüzde 1.04 artışla başladı, dolar 7.62 lirada
16.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:00
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 1.04 artışla 1,304.70 puanda başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 1.04 artışla 1,304.70 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.04, BIST Mali Endeks yüzde 1.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 artıdaydı.
Dövizlerde, geçen hafta başından itibaren başlayan rekor düzeylerinden düşüşler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor.Piyasalar, Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6087 lira ve en yüksek 7.7070 lirayı gördükten sonra, 7.62 – 7.63 lira aralığında,euro en düşük 9.0167 lira ve en yüksek 9.1280 lirayı gördükten sonra, 9.03 – 9.04 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0572 lira ve en yüksek 10.1746 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18331 - 1.18546 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18497 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Ne mutlu Türkiye varlığı olana…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları küresel kriz sonrası en güçlü yükselişini yaşıyor. Salgının yayılmasına rağmen Biden'ın danışmanlarının ekonominin kapatılmasına karşı çıkması S&P 500 ve Russel 2000'de yeni zirveler kırılmasını sağlıyor. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq yatırımcıların döngüsel hisselere geçişi nedeniyle geride kalıyor. "Asya borsaları Çin, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda'nın ve Güneydoğu Asya ülkelerinin katıldığı RCEP serbest ticaret anlaşması ile yeni zirve yapıyor. 26 trilyon dolar milli gelir ve 2.2 milyar nüfusa sahip 15 ülkenin katılımıyla imzalanan RCEP dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını oluşturuyor. Hindistan şimdilik anlaşmaya katılmıyor."Çin merkezli değer zincirlerinin önemini artıran RCEP anlaşması ve yeni ipek yolu altyapısıyla Avrupa ile ticaretin artması riski karşısında ABD'nin ne tepki vereceği 2021'in milyar dolarlık sorusu. Biden başkanlığındaki ABD'nin Trump'ın yıktığı ilişkileri yeniden inşa etmesi ve Asya'da çıktığı ticaret anlaşmalarına katılması dünya borsalarındaki yükselişi destekleyen bir gelişme olur."Türkiye varlıkları açık ara dünyanın en çok kazandıran yatırım araçları konumunda. MSCI Türkiye Kasım ayında yüzde 30 getiri gelişmekte olan piyasaların (Çin hariç bakıyoruz) üç katı getiri sağladı. Bu sayede sene başından beri kaybının yarısına yakınını geri aldı."Geçtiğimiz İki hafta içinde yaşanan üç temel gelişme Türkiye piyasalarında durdurulamaz bir yükselişi tetikledi: (i) Aşının bulunması sonrasında Avrupa ekonomisi ile ilgili beklentiler iyileşiyor; (ii) Seçim sonrası Demokratlar tarafından yapılan açıklamalar Türkiye ekonomisine yaptırımihtimalini azaltıyor; (iii) Ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler sonrası uygulanan yanlış politikalardan geri dönülüyor."İki haftada yüzde 10'un üzerinde değer kazanan dünya borsalarındaki yükseliş devam eder mi? Kısa vade için, evet!. Ancak önümüzde üç temel risk var. (i) Demokrat zaferine rağmen Senato ve Temsilciler Meclisindeki parçalı yapı Ek Mali Paketin ölçek olarak küçülmesine ve gecikmesine neden olabilir. (ii) Aşının kitlelere ulaşması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması için gerekli üç aylık sürede kuzey yarımküre salgına karşı kırılgan durumda. (iii) Salgına karşı alınan önlemlerin ekonomiyi vurduğu bir senaryoda Ankara piyasalara vaat ettiği parasal sıkılaşmaya uzun süre devam etmeyebilir. "Bir uluslararası yatırım bankası Perşembe günkü toplantıda 150bp yeterli olur diye sahneye çıktı bile."Yanlış anlaşılmasın, yatırımcılara riskler nedeniyle yükselen piyasada satış yapmalarını söylemiyoruz. Dünya borsalarındaki yükselişin devam etmesi için uygun bir ortam var. Ak Partinin piyasa dostu söylemini sürdürmesi ve yapısal reformları hayata geçirmesi durumunda Türkiye varlıklarının önünde gidecek çok yol var."Ancak önümüzdeki süreç inişli çıkışlı, zor bir yolculuk olacak. Son dönemdeki kazançları tehlikeye atmamak için piyasadaki yükselişle birlikte yukarı doğru güncellenen bir zarar durdur seviyesi tespit ederek yükselişe katılmak gerekiyor."ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Değerlemeleri cazip olan bankalar ve holdinglerin öncülüğünde yükselişin devam etmesini bekliyoruz. "Endeks için destek olarak 1,270, direnç olarak 1,315 seviyesi öne çıkıyor."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı