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BIST100 yüzde 1.04 artışla başladı, dolar 7.21 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.04 artışla 1,138.49 puanda başladı.

BIST100 yüzde 1.04 artışla başladı, dolar 7.21 lirada
21.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:56

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.04 artışla 1,138.49 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.07, BIST Mali Endeks yüzde 1.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.96 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttuğu faiz kararı öncesi 7.30 liranın altına çekilen dolar yeniden bu düzeyin üzerine çıkarak 7.35 liraya kadar yükseldikten sonra, sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle yeni güne 7.30 liranın altında başladı ve 7.21 liraya kadar geriledi.

TCMB dün, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık (ZK) oranlarının artırıldığını açıkladı. TCMB açıklamasına göre, alınan kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.Yaklaşık iki haftadır haftalık vadede politika faizinden fonlama sağlamayan Perşembe günü yine düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.13 ile 10 milyar lira fonlama sağladı.TCMB'nin likidite sıkılaştırma adımları çerçevesinde düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü yüzde 11.3 ve Çarşamba günü yüzde 11.27 düzeyinde oluştu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2107 lira ve en yüksek 7.3403 lirayı gördükten sonra, 7.21 – 7.22 lira aralığında,euro en düşük 8.5700 lira ve en yüksek 8.7168 lirayı gördükten sonra, 8.57 – 8.58 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5636 lira ve en yüksek 9.7156 lirayı gördükten sonra 9.55 – 9.56 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18559 - 1.18834 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18659 düzeyindeydi.İş Yatırımın "TCMB Beklendiği gibi haftalık repo faizini değiştirmedi, gözler Cumhurbaşkanı'nın bugün yapacağı açıklamada" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "TCMB dünkü toplantısında haftalık repo faizini biz de dahil piyasa oyuncularının çoğunun beklediği şekilde yüzde 8.25'te sabit bıraktı."Fonlamanın 1 aylık repo ihaleleri (yüzde 11- yüzde 11.3) ve gecelik repo (yüzde 9.75) yolu ile yapılmaya devam edeceği anlaşılıyor. "Nitekim Ağustos sonunda ortalama fonlama faizinin yüzde 10 seviyesine yükselmesi bekleniyor. "Dün ayrıca TL ve döviz zorunlu karşılık oranlarında yapılan artışlar, piyasadan sırasıyla 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar likidite çekerek ek sıkılaşma yaratacak."Cumhurbaşkanı'nın öğleden sonra saat 15: 00'de açıklama yapması bekleniyor."Yurtdışı endekslerde özellikle teknoloji hisseleri önderliğinde bir yükseliş gözleniyor. "Bankalar ve enerji hisseleri geride kalıyor. Aşı konusunda umut verici haberleri de atlamamakta fayda var. Pfizer ve BioNtech tarafından ortak geliştirilen aşının Ekim ayında ABD 'de izin başvurusu yapabileceği ve Kasım ayında kullanım izni alabileceğine yönelik haberler var."İlk testlerde yan etkilerin oldukça sınırlı olduğu belirtilmiş. "Bugün BIST'de yurtdışını takiben alıcılı bir açılış görebiliriz. "TL dolara kaşı bu sabah itibarı ile düne göre hafif daha değerli, 7.21 civarında işlem görüyor."

 


Kaynak: DHA

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