BIST100 yüzde 1.03 düşüşle başladı, dolar 7.70 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.03 düşüşle 1,393.79 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.77, BIST Mali Endeks yüzde 0.63, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.02 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada Cuma günü kapanışta 7.65 lira düzeyine kadar inen dolar yeni haftaya da bu düzeye yakın başladı.

TCMB, reeskont ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını 675'er bazpuan yükseltti. Resmi Gazete'nin Cumartesi günkü sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğine göre, vadesine üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16.75 olarak belirlendi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6381 lira ve en yüksek 7.7059 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,euro en düşük 9.3426 lira ve en yüksek 9.4006 lirayı gördükten sonra, 9.39 – 9.40 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2401 lira ve en yüksek 10.3138 lirayı gördükten sonra 10.29 – 10.30 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21789 - 1.22477 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21959 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin, "salgına ilişkin kaygılarla kesintiye uğradığı" vurgulandı ve şöyle denildi: "Aşılama faaliyetlerinin başlaması ve geçen haftaki merkez bankası toplantılarından gelen destekleyici mesajlara rağmen, Cuma günü Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayarak yayılım hızının artması haberler i risk iştahını zayıflattı. "Dünya genelinde hisse senetlerinde satışlar öne çıkarken, güvenli limanlara olan talep karışık seyretti."Cuma günü Türk finansal varlıklardaki pozitif seyir sürdü. TCMB beklenti anketi enflasyon beklentilerinde bozulmanın yavaş da olsa sürdüğüne işaret ederken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi koşullarını sıkılaştırıcı adımlar attı. "TCMB'nin hafta içindeki verdiği sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajı ile başlayan iyimserlik devam etti. "Hisse senetlerinde ılımlı yükseliş yaşanırken, TL günü dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.0 değer kazanarak tamamladı. Ülke risk priminde ve uzun vadeli tahvil faizlerinde düşüşler kaydedildi."Yeni günde küresel finansal piyasalarda risk iştahı zayıf bir seyir izliyor. ABD'deki mali destek paketi konusunda anlaşma sağlandığı haber ine karşın, salgının hızlandığı haberler iyle riskli varlıklar satış baskısı altında kalıyor. "ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell destek paketi ile üzerinde anlaşma sağlandığını açıklarken, oylamanın hafta başında yapılması bekleniyor. "Öte yandan, Birleşik Krallık'ta kısıtlama tedbirleri artırılırken, AB Liderleri olağanüstü toplantı yapılacağını ve İngiltere'ye seyahati durdurma kararı alındığını açıkladı. "Gün içinde salgın ile ilgili gelişmeler, ABD'deki oylama ve Brexit müzakerelerinin yanında ABD ve Euro Bölgesi Aralık ayı tüketici güven endeksleri takip edilecek. "Yurtiçinde veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği düşünülüyor. "Almanya'da Aralık ayı imalat sanayi güven endeksi (IFO) tahminlerin üzerinde geldi. Kasım'da 90.9 olan IFO Aralık'ta 90.0'a gerileyeceği tahminlerinin aksine 92.1'e yükseldi. Alt endeksler hem mevcut duruma, hem de beklentilere ilişkin değerlendirmelerin endişe edildiği kadar zayıf olmadığını teyit etti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı