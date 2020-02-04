BİST100 yüzde 1.03 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada

04.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:09

Pazartesi gününü 0.09 artışla 119 bin 243 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 1.03 artışla 120 bin 476 puanda başladı. BIST Bankacılık Endeksi de dün 173 bin 855 puandan kapattıktan sonra yüzde 1.55 artışla 176 bin 556 puanda açıldı.

Hazine'nin TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvili ilk ihracında ortalama reel bileşik getiri yüzde 2.32, ihalede borçlanma yaklaşık 1.8 milyar lira oldu. Hazine Pazartesi günü Şubat iç borçlanma programına 29 Ocak 2025 itfalı, 6 ayda bir yüzde 1.18 reel kupon ödemeli tahvilin ilk ihracı ile başladı. İlgili tahvilin ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerdeki 2.8 milyar lira ile, toplam 4.6 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Açık piyasa operasyonları ile piyasalara son iki günde 1.7 trilyon yuan llikidite sağlayan Çin Merkez Bankası, bu likidite desteğinin finansal piyasa beklentilerinde istikrarı sağlamak ve piyasa güvenini yeniden tesis etmek konusundaki kararlılığının somut göstergesi olduğunu vurguladı. Bankanın açıklamasında, beklenenden daha fazla likidite sağlamasının para piyasası ve tahvil getirilerini aşağı iteceğini, küçük, mikro işletmeler için finansman maliyetlerini azaltacağını ve bunlar üzerindeki finansal baskıyı hafifleteceği belirtildi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 426 virüsten etkilenen kişi sayısı ise 20 bin 574 kişiye ulaştı. Çin dışındaki ikici ölüm de Hong Kong'da gerçekleşti.Sterlin, AB'nin Brexit sonrası Birleşik Krallık'la ticaret görüşmeleri kurallarına ilişkin taslağı açıklanması üzerine düştü.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.27 ve 10.30 düzeyinde.Açılışta: dolar en düşük 5.9802 lira ve en yüksek 5.9880 lirayı gördükten sonra, 5.98 – 5.99 lira aralığında,euro en düşük 6.6166 lira ve en yüksek 6.6241 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7707 lira ve en yüksek 7.7969 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın, "Piyasalarda toparlanma işaretleri : satmak için geç almak için erken olabilir" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dün Çin tarafından açılanan likiditeyi destekleyici güçlü önlemler ardından ABD endeksleri günü yükselişle tamamladı."Bu sabah itibarı ile Çin borsası yüzde 0.7'e yakın Hang Seng endeksi ise yüzde 1.0'e yakın yukarıda işlem görüyor. S&P vadelileri ise yüzde 0.7 primli. 019nCov vaka sayısında artış devam ederken, dün tedavi olan hasta sayısının ölümlerin üzerine geçmesi cesaret verici."Öte yandan kalıcı bir toparlanma için vaka sayılarında artış hızının yavaşlaması ve tepeye yaklaşıldığında dair işaretler görülmesi gerekiyor."Petrol fiyatları ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arzda kısıntıya gideceği yönünde haberler ile yüzde 1.0'in üzerinde primli."Dünkü işlemlerde 119K seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran BIST100 endeksinde bugün yurtdışı endekslerdeki toparlanmayı takiben yukarı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Endeks 120 bin 500 direnç seviyesini hedefleyebilir."

Kaynak: DHA