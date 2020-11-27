BIST100 yüzde 1.02 düştü, dolar 7.85 lirada
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BIST100 yüzde 1.02 düştü, dolar 7.85 lirada

27.11.2020 18:08 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:13
BIST100 yüzde 1.02 düştü, dolar 7.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,324 ve 1,351 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.02 düşüşle 1,328.73 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,324 ve 1,351 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.02 düşüşle 1,328.73 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.62, BIST Mali Endeks yüzde 1.24, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.62 eksideydi.

Ekonomik güven endeksi Ekim ayındaki 92.8'den, Kasım ayında yüzde 3.5 azalarak 89.5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre, Türk lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarılırken, bankalara uygulanacak zorunlu karşılıklar için gerekli olan kredi büyüme oranı koşulu kaldırıldı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7653 lira ve en yüksek 7.8884 lirayı gördükten sonra, 7.85 – 7.86 lira aralığında,euro en düşük 9.2622 lira ve en yüksek 9.4121 lirayı gördükten sonra, 9.38 – 9.39 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3843 lira ve en yüksek 10.5528 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19071 - 1.19462 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19273 düzeyindeydi.Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, salgın dönemine özgü koşullarda, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde oluşan baskının, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırdığına dikkat çekerek, "Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır" dedi.TCMB Finansal İstikrar Raporu'nun önsözünde, finansal istikrarın, makrofinansal sistemin şoklara karşı dayanıklılığını korumasını ve etkin işleyişini sürdürmesini ifade ettiğini vurgulayan Ağbal, "Kuşkusuz küresel ve yerel ölçekteki makrofinansal istikrarsızlıklar çok büyük ekonomik ve toplumsal maliyetlere neden olmaktadır" dedi ve ekledi: "Bu nedenle, küresel ve yerel ölçekteki makrofinansal gelişmelerin yakından takibi ve analizi, finansal istikrara yönelik risklerin ve kırılganlıkların öngörülmesi, gerekli makro ihtiyati önlemlerin ilgili paydaşlarla işbirliği içinde kırılganlıklar oluşmadan zamanında alınması ilgili otoritelerin en önemli görevlerindendir.TCMB'nin "Finansal İstikrar Raporu"nda, makrofinansal risklerin önemini koruduğuna dikkat çekilerek, "Önümüzdeki dönemde, fiyat istikrarı odaklı sıkı para politikası duruşu ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde uygulamaya konulacak diğer politikalar makrofinansal istikrara yönelik riskleri sınırlayabilecektir" denildi. Para politikasındaki sıkılaşmaya BDDK düzenlemelerinin koordineli bir şekilde eşlik etmesi, kredi ivmesinin yavaşlaması ve aktarım kanalının etkin işleyişi açısından olumlu olduğunun altı çizilen raporda, faiz oranlarındaki artış ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde düşürücü etkisi olabileceğine de işaret edildi.

 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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