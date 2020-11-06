BIST100 yüzde 1.01 yükseldi, dolar 8.57 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,177 ve 1,192 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.01 artışla 1,191.96 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,177 ve 1,192 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.01 artışla 1,191.96 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.78, BIST Mali Endeks yüzde 0.30, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.06 artıdaydı.

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizlik sürerken, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle dövizler yeni tarihi yüksek düzeylerine yükseldi. Dolar 8.58 lirayı aşarken, euro 10.20 lirayı, sterlin de 11.28 lirayı gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4044 lira ve en yüksek 8.5803 lirayı gördükten sonra, 8.57 – 8.58 lira aralığında,euro en düşük 9.9273 lira ve en yüksek 10.2027 lirayı gördükten sonra, 10.16 – 10.17 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0391 lira ve en yüksek 11.2813 lirayı gördükten sonra 11.24 – 11.25 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17954 - 1.18910 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18299 düzeyindeydi.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz öncesi düzeylerine dönmesinin biraz zaman alacağını vurguladı veCovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, iyileşme hızının "son aylarda yavaşladığını"na dikkat çekti.Powell, Fed'in on iki günlük para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 enfeksiyonlarındaki artışın "özellikle endişe verici" olduğunu vurguladı ve ekledi: " Ekonomi hala büyüyor ancak bu konuda kimsenin rahat hissettiğini söylemem. Genişlemenin ilk beş, altı ayını beklenenden daha iyi atlattık ... Ama bu hastalık oldukça mütevazı olmalıyız. Bu (hastalık) ortadan kalkmadı."Powell'a göre merkez bankası ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen varlık alımları, krizle birlikte finansal koşulları hafifletti ve ekonomiye destek verdi.Yatırımcıların ABD seçim sonuçlarına odaklandığı küresel hisse senedi borsalarında endeksler haftanın son işlem gününde karışık gelişiyor.Asya-Pasifik bölgesindeki önde gelen borsalar, gündemdeki ABD'deki başkanlık seçimlerine bağlı olarak Cuma günü karışık işlem görmeye devam etti.Avrupa hisse senedi borsalarında da endeksler güne ekside başladıktan sonra, ABD seçimlerindeki belirsizliklere karşın, daha sonra artıya geçtiler.ABD'deki büyük borsa endeksleri de, başkanlık seçimleri için oy sayımı sürerken, haftanın son işlem günündeki açılış öncesi işlemlerde eksiye geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı