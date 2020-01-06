BİST100 yüzde 1.01 düşüşle açıldı, dolar 5.97 lirada

06.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:58

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.01 düşüşle 112 bin 532 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.42 düşüşle 154 bin 950 puanda.

BIST100, geçen haftayı en düşük 112 bin 617 puanı ve en yüksek 115 bin 571 puanı gördükten sonra, yüzde 1.94 düşüşle 113 bin 684 puanda tamamlamıştı. BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 156 bin 327 puanı ve en yüksek 160 bin 948 puanı gördükten sonra, yüzde 3.10 düşüşle 157 bin 180 puana gerilemişti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi sırasıyla yüzde 12.36 ve yüzde 11.77 düzeylerinde sabit kaldı.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.9624 lira ve en yüksek 5.9745 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,euro en düşük 6.6574 lira ve en yüksek 6.6746 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7931 lira ve en yüksek 7.8234 lirayı gördükten sonra 7.81 – 7.82 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "ABD-İran kavgası piyasaları ne kadar hırpalar?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel piyasalar 2020 yılına, ABD'nin hava saldırısıyla İran Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi nedeniyle, satıcılı bir seyirle başladı. ABD saldırısına karşı İran'ın misilleme yapması endişesi ile petrol fiyatları yüzde 5.0'in üzerinde yükselirken, risk iştahına duyarlı varlıklarda yüzde 1.0- yüzde 2.0 civarında satışlar görüldü."İran'ın olası misillemesi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerinde yarattığı baskı cari arz talep dengesine ve spekülatif amaçlı kısa - uzun pozisyonların büyüklüğüne bağlı olarak belirlenir. Gerek arztalep dengesi gerekse vadeli pozisyonlar petrolde kalıcı bir yükselişi desteklemiyor.Geçmiş veri Orta Doğu kaynaklı risklerin piyasalarda yaratacağı tahribatın kısa vadeli ve sınırlı olduğunu gösteriyor. Bu defa da farklı olmasını beklemiyoruz. ABD - İran kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle kısa vadede piyasalardaki oynaklık artabilir. Ancak söz konusu riskler nedeniyle orta vade için çizdiğimiz boğa senaryosunu değiştirmiyoruz."İran'a komşu olmamız nedeniyle Türkiye piyasalarındaki tahribat kısa vadede daha yüksek olabilir. Ancak İran'ın ABD'ye karşı yapacağı misillemenin sınırlı olacağının görülmesiyle Türkiye varlıklarında oluşan kayıplar da geri kazanılacaktır.

"ABD-Çin kavgasına ateşkes nedeniyle ara verildiği, Çin'in para politikasıyla ekonomik büyümeyi desteklediği, Fed'in faiz indirimlerinin etkisinin yılın ilk yarısında görülmesinin beklendiği, İran'ın ABD'ye sınırlı misilleme yaptığı baz senaryomuzda küresel piyasalardaki yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz."

Kaynak: DHA