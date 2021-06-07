BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada
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BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada

BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,432 ve 1,450 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.99 artışla 1,447.08 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,432 ve 1,450 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.99 artışla 1,447.08 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56, BIST Mali Endeks yüzde 1.33, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.45 artıdaydı.

Euro bölgesinde yatırımcı iştahını ölçen Sentix endeksi Haziran'da üst üst dördüncü ayki

yükselişini kaydederek Covid-19 yasaklarının gevşetilmesiyle Şubat 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi. Sentix endeksi Haziran ayında 28.1 seviyesine yükselirken ekonomistler endeksin 26.0 seviyesinde açıklanacağını tahmin ediyorlardı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5973 lira ve en yüksek 8.6912 lirayı gördükten sonra, 8.63 – 8.64 lira aralığında,euro en düşük 10.4605 lira ve en yüksek 10.5685 lirayı gördükten sonra, 10.54 – 10.55 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1594 lira ve en yüksek 12.3017 lirayı gördükten sonra 12.24 – 12.25 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21451 - 1.21726 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21959 düzeyindeydi.Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsaya hem bireysel yatırımcı, hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi olduğuna dikkat çekerek, "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz; ama, gençlere tavsiyem, acele etmeyin. Doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin ve daha sağlıklı yatırımlar yapın" dedi.Günümüzde bireylerin finansal ilişkilerinde bütçe yönetiminden çok daha fazlasını ifade eden "Finansal okuryazarlık" kavramı herkesin günlük hayatının içinde daha ön planda yer almaya başladı. Toplumda finansal bilincin gelişmesi için önem taşıyan finansal okuryazarlığa odaklanan Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul iş birliğinde Cuma günü gerçekleşen "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"nde, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı açılış konuşmalarını yaptı.Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi ortamının işleyişine dayalı ortamı sağlamanın önemine işaret etti ve ekledi: "Yatırımcılar finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenmeli, çalıştıkları aracı kurumların raporlarını, yatırım danışmanlarının tavsiyelerini incelemeli, birikimlerini, tasarruflarını bu bilgilere göre değerlendirmeli, finansal okur yazarlık seviyesini güçlendirmeli, sosyal medyaya itibar etmemeli. Çünkü artık bilgiye gerçek zamanlı çok hızlı erişilebiliyor."Yatırımcıların bilinçlendirilmesi, doğru karar alabilmesi, doğru bilgiye teşvik edilmesi çok önemli."Konuşmasını, "Aracı kurumlardan yatırımcıları doğru bilgilendirmek adına analist raporlarını artırmalarını bekliyoruz" diye sürdüren Ergun, "Borsaya da hem bireysel yatırımcı hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi var" dedi ve yatırımcıları doğru bilgiye teşvik etmenin en önemli ayağının "doğru kaynakların kullanımı" olduğuna dikkati çekti. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
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BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 8.63 lirada - Haberler Ekonomi
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