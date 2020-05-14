HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BIST100 yüzde 0.96 düştü, dolar 6.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 98 bin 494 ve 100 bin 381 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.96 düşüşle 99 bin 193 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.96 düştü, dolar 6.95 lirada
14.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:11

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 98 bin 494 ve 100 bin 381 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.96 düşüşle 99 bin 193 puanda kapandı. Perşembe gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.17, BIST Mali Endeks yüzde 1.69 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 artıda tamamladı.

Sanayi üretimi Mart ayında, artış beklentilerine karşın, aylık bazda yüzde 7.1 ve yıllık bazda da yüzde 2.0 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 2.2, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 7.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 5.7 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart'ta aylık bazda yüzde 8.1 düşerken, yıllık bazda da yüzde 0.2 azaldı. TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart'ta aylık bazda otomotiv yakıtı hariç, gıda dışı satışlar yüzde 17.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8.9 arttı.TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cirolar Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.2 arttı.Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 0.55 düşerken, yıllık artış yüzde 8.58 oldu. Nisan'da, üç yeni maddeninin girişiyle 77'ye yükselen maddelerden, 16 tanesinin ortalama fiyatı düşerken 7 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 51 maddenin fiyatları da yükseldi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bu sabah 595/615 düzeyinde bulunuyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem yüzde 13.12 düzeyindeydi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9512 lira ve en yüksek 6.9832 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,euro en düşük 7.5089 lira ve en yüksek 7.5599 lirayı gördükten sonra, 7.52 – 7.53 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4791 lira ve en yüksek 8.5481 lirayı gördükten sonra 8.49 – 8.50 lira aralığında hareket ediyor.Ünlü Menkul Değerler'in, "Euro/dolarda bant hareketi geçerliliğini koruyor" başlıklı değerlendirmesine göre, "Teknik açıdan bakıldığında paritenin zaman zaman etkili olan satış baskısını 1.0750 ana desteğinin üzerinde karşılaması yukarı yönlü hareket alanının korunmasını" sağlıyor: "Ancak risk iştahının küresel ölçekte düşük kalmaya devam etmesi ve Fed'in daha fazla faiz indirimine sıcak bakmaması doların önemli bir baskı hissetmesine izin vermiyor. "Bu kapsamda bir süredir olduğu gibi fiyatların ağırlıklı olarak 1.0800-1.0850 bandında hareket ettiğini görüyoruz."Doların 7.00 liranın altında kalmaya devam ettiğine de işaret edilen değerlendirmede şöyle denildi": "BDDK kararları sonrasında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan lira bu eğilimini korumaya çalışıyor. "Ancak yurtdışında risk iştahı düşük kaldıkça bunun lira varlıklara yansımasının da negatif olabileceğini unutmamak gerekiyor. "Bu noktada liradaki değer kazanma eğilimine Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS priminin şimdilik çok fazla eşlik etmediğini görüyoruz. "Risk priminin de azalması durumunda bunun lira açısından daha iyimser bir zemin hazırlayacağını söylemek mümkün. 

"Böyle bir senaryoda kurun 6.95'e doğru geri çekilme potansiyeli de artacaktır."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Ekonomi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti Ekonomi
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Ekonomi
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak Ekonomi
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Ekonomi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak Ekonomi
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Deniz Gezmiş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Pınar Altuğ Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Adana Çocuk Kadın
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.96 düştü, dolar 6.95 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 18:35:31. #1.14#
title