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BIST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 6.73 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), üst üste üçüncü güne de artışla başladıktan sonra, gün boyu 108 bin 326 puan ve 109 bin 230 puan arasında dalgalandı ve yüzde 0.94 artışla 109 bin 111 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 6.73 lirada
03.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:10

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), üst üste üçüncü güne de artışla başladıktan sonra, gün boyu 108 bin 326 puan ve 109 bin 230 puan arasında dalgalandı ve yüzde 0.94 artışla 109 bin 111 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 1.15, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.47 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 503/513 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.62 bileşik düzeyindeydi.

Serbest döviz fonlarından kesinti (tevkifat) oranı yüzde 15'e yükseltildi ve karar bugün yürürlüğe girdi.Yatırımcılarda risk iştahı giderek artarken, haftanın son iki işlem gününde piyasaların gündeminde, Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak. Küresel düzeyde birçok ülkede atılan normalleşme adımlarına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar yeniden 6.70 liranın altını gördü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.6727 lira ve en yüksek 6.7687 lirayı gördükten sonra, 6.73 – 6.74 lira aralığında,euro en düşük 7.4561 lira ve en yüksek 7.5833 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında,sterlin en düşük 8.3881 lira ve en yüksek 8.5199 lirayı gördükten sonra 8.48 – 8.49 lira aralığında hareket ediyor.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından hazırlanan Türkiye Sermaye Piyasası 2019 Raporu'na göre, 2019 yılında, yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 125 bin kişi artarak 3 milyon kişiye yaklaşırken, emeklilik fonlarında yatırımcı sayısı 11 milyon kişiyi aştı. Raporda ayrıca, enflasyondaki düşüş ve ekonominin toparlanmasıyla yurtiçi finansal piyasaların da olumlu bir yıl geçirdiğine dikkat çekildi.Makroekonomi ve sermaye piyasalarında 2019 yılında yaşanan gelişmelerin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı TSPB raporunda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına ilişkin belirsizliklere rağmen 2019 küresel pay piyasalar açısından, küresel finansal krizden bu yana en iyi performansın sergilendiği yıl olduğu belirtildi.

Raporda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin şirket performanslarını yansıtan MSCI ACWI endeksinin geçen yılı yüzde 24 artışla, 2009 yılından bu yana en yüksek getiri seviyelerinde kapattığı vurgulandı. 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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