BIST100 yüzde 0.92 artışla başladı, dolar 8.45 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.92 artışla 1,413.12 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.92 artışla 1,413.12 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.89, BIST Mali Endeks yüzde 0.97, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

Politik gelişmelerin yakından izlendiği iç piyasada ise Salı günü öğleden sonra belirginleşen satış baskısıyla 8.48 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de 8.40 liranın üzerinde başladı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 400/405 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4184 lira ve en yüksek 8.4624 lirayı gördükten sonra, 8.45 – 8.46 lira aralığında,euro en düşük 10.3198 lira ve en yüksek 10.3718 lirayı gördükten sonra, 10.34 – 10.35 lira aralığında,sterlin en düşük 11.9182 lira ve en yüksek 11.9811 lirayı gördükten sonra 11.95 – 11.96 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22420 - 1.22631 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22388 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün kırılgan bir gelişme izlediğine işaret edilerek şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı karışık bir görünüm sergilerken, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin mesajları riskli varlıklarda dalgalı bir seyre yol açtı. ABD'de Mayıs ayı tüketicigüvenindeki zayıf sonuçlara karşın konut sektörü verilerinde beklentilerin altında satış ve güçlü fiyat artışları gözlendi. Almanya'da ise iş dünyası güven endeksinde (Ifo) hızlı yükseliş dikkat çekti. "Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu yinelerken, varlık alımlarını azaltma tartışmalarına önümüzdeki toplantılarda başlanabileceğini söyledi. Bir başka Fed başkan yardımcısı Randal Quarles ise enflasyonun geçici olduğuna dair görüşlerinde yanılıyor olmaları durumunda bu soruna yönelik ellerindearaçlar bulunduğunu vurguladı. "Bununla birlikte, ABD Hazinesi'nin düzenlediği iki yıl vadeli tahvile talep güçlü gelirken, ABD 10 yıllık tahvilinin faizi 4 baz puan gerileyerek yüzde 1.56'ya indi. Bu ortamda dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında gerilerken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında ortalamada yüzde 0.2 değer kazandı. "Gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri yükselişle günü tamamlarken, MSCI dünya endeksi dünü yatay kapadı. Altın fiyatlarında yükseliş hızlanırken, Brent tipi ham petrol fiyat yüzde 0.3 yükselişle günü tamamladı."Yurtiçi finansal varlıklar zayıf bir seyir izledi. Reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı Mayıs'ta ekonomideki yavaşlamaya işaret ederken, Hazine'nin yurtiçi piyasalarda yaptığı tahvil ihraçları takip edildi. "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan basına yaptığı açıklamada salgında uygulanan destek paketlerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3'ü geçeceğini söylerken, istihdamayönelik teşviklerin revize edileceğini ifade etti. "Cari denge görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Elvan yıl sonunda 22-25 milyar dolarlık cari açık beklediklerini söyledi. Bakan Elvan, Önümüzdeki süreçte katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunan firmaların rehabilitasyonuiçin sorunlu alacak varlık fonları kurulması, varlık yönetim şirketlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve kritik sektörlerin finansmanındaki kredi tahsis süreçlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde birtakım çalışmalar olduğunu belirtti. Bununla birlikte Bakan Elvan, daha önce gündeme gelen kripto para çalışmasında vergilendirme politikası olacağını da ekledi. "Bu ortamda, Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 3.6 ve yüzde 3.2 gerilerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.0 değer kaybetti. Ülke risk primi veTL tahvil faizlerinde yükselişler gözlendi."Yeni güne küresel pi yasalar pozitif bir başlangıç yaptı. ABD faizlerindeki gerileme doları zayıflatırken, riskli varlıkları desteklemeyi sürdürüyor. Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberler e ek olarak ABD Hazinesi 'nin tahvil ihraçları ve faizlerin tepkisi izlenecek. "Yurtiçinde makroekonomik veri gündemi sakinken, Hazine 3 yıl vadeli euro cinsinden tahvil ve kira serti fikası ihraç edecek. Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor. "Bununla birlikte, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n Amerikan şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yapacağı online toplantıdan yansımalar takip edilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı