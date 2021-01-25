BIST100 yüzde 0.92 artışla başladı, dolar 7.39 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 0.92 artışla 1,556.57 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.14, BIST Mali Endeks yüzde 0.88, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.89 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3799 lira ve en yüksek 7.4242 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,euro en düşük 8.9911 lira ve en yüksek 9.0459 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1267 lira ve en yüksek 10.1822 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21601 - 1.21838 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21750 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahı kırılgan bir seyir izliyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Cuma günü açıklanan makroekonomik veriler karışık bir tablo ortaya koyarken, ABD'deki mali destek paketinin Senato'da kabul edilebilmesi için küçültülebileceği kaygıları riskli varlıklarda satışlara yol açtı. "Euro Bölgesi'nde satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayı öncü sonuçları beklentiler kadar olmasa da ivme kaybederken, ABD'de hem Ocak ayı öncü PMI hem de Aralık ikinci el konut satışları tahminleri aştı."İngiltere'de ise Ocak öncü PMI rakamları sert düşerken, Aralık perakende satışları beklentilerin altında bir artış gösterdi. ABD'deki 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali destek paketine Cumhuriyetçilerin itirazları sürerken, Beyaz Saray'dan tasarının en kısa zamanda kabul edilmesi yönünde çağrı yapıldı. "Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, 8'i Cumhuriyetçi 16 senatör ile tasarıyı görüşmek üzere bir araya geldi. "Bu haber akışı altında hisse senetlerinde satışlar yaşanırken, güvenli limanlara olan talep güçlendi. Dolar küresel ölçekte güçlenirken, altın ve ham petrol fiyatları geriledi."Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. Yurtiçi gündem sakinken, TCMB kararı sonrasında Türk finansal varlıklarda yaşanan pozitif ayrışma duraksadı."Hisse senetlerinde küresel eğilimlerle uyumlu düşüşler gözlenirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.6 değer kaybetti. "TL cinsi tahvil faizleri gerilerken, ülke risk primi ve yabancı para cinsi tahvil faizlerihafif yükseldi."Yeni güne küresel piyasalar Cuma gününün aksine hafif toparlanarak başlangıç yaptı. ABD'deki mali paket konusundaki belirsizliklere ek olarak jeopolitik belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor. "Gün içinde salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Almanya Ocak ayı imalat sanayi güven endeksi (IFO) takip edilecek. Yurtiçinde Ocak ayı reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olması bekleniyor."Gelişmiş ekonomilerde Ocak ayı Markit satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) karışık bir tablo ortaya koydu. Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI Aralık'taki 55.2'den Ocak'ta 54.7'ye inerken, hizmet sektörü PMI 46.4'ten 45.0'e düştü. Bileşik PMI 49.1'den 47.5'e geriledi."Fransa'da imalat sanayi PMI önceki aya göre bir miktar hız kazanırken, Almanya'da yavaşlama gözlendi. Fransa'da hizmet sektörü beklentilerden hızlı yavaşlarken, Almanya'da tahminlerin üzerinde geldi. "İngiltere'de ise hem imalat hem de hizmet sektörleri PMI çok sert geriledi. İmalat sanayi PMI Aralık'taki 57.5'ten 52.9'a gerilerken, hizmet sektörü PMI 49.4'ten 38.8'e düştü. Bileşik PMI 50.4'ten 40.6'ya indi."ABD'de hem Ocak ayı öncü PMI hem de Aralık ikinci el konut satışları tahminleri aştı. Aralık'ta 57.1 olan imalat sanayi PMI Ocak'ta 59.1'eyükselirken, hizmet sektörü PMI 54.8'den 57.5'e, bileşik PMI da 55.3'ten 58.0'a yükseldi. Bununla birlikte, ülkede yıllıklandırılmış ikinci el konut satışları Aralık'ta bir önceki yüzde 2,0 düşüş tahminlerinin aksine yüzde 0.7 arttı."Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti. S&P, Türkiye'nin notunu 'B+'da teyit ederken, not görünümünü değiştirmeyerek 'durağan' olarak belirledi. "S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Döviz cinsinden kredi notunun 'B+', yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise 'BB-' olarak teyit edildiği bildirildi.

"Açıklamada, COVID-19 salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin 2020'de kredi teşvikinin etkisiyle yüzde 0.9 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtildi. S&P, Temmuz ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 3.3 daralacağı tahmininde bulundu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı