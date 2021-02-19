BIST100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 6.96 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,550 ve 1,567 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.90 artışla 1,560.34 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.11, BIST Mali Endeks yüzde 1.17 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.05 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi ve eklendi:

"Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5.0 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9474 lira ve en yüksek 6.9992 lirayı gördükten sonra, 6.96 – 6.97 lira aralığında,euro en düşük 8.4198 lira ve en yüksek 8.4791 lirayı gördükten sonra, 8.44– 8.45 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7302 lira ve en yüksek 9.7877 lirayı gördükten sonra 9.76 – 9.77 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20820 - 1.21447 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21207 düzeyindeydi.Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 sonundaki 346.5 milyar dolardan, 2020 yılında 56.4 milyar dolar artışla 402.9 milyar dolara yükseldi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, yüzde 5.0 azalışla 240.6 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 7.3 artışla 643.5 milyar dolara yükseldi.Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 11.7 azalışla 93.3 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 3.9 azalışla 91.4 milyar dolara geriledi. Bankaların yabancı para ve lira bazlı efektif ve mevduatları yüzde 11.8 azalışla 41.9 milyar dolara geriledi.Yükümlülüklerden, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 30.2 artışla 213.1 milyar dolara yükseldi.TCMB verilerine göre, portföy yatırımları 2020 yılında, 2019 sonuna göre yüzde 12.3 azalışla 117.3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 10.5 azalışla 29.2 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 44.3 azalışla 8.6 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 6.2 azalışla 46.2 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 3.5 artarak 313.1 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.3 azalarak 33.4 milyar dolara gerilerken, lira mevduatı yüzde 15.3 artarak 15.7 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5.5 azalarak 63.8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.6 azalarak 96.7 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı