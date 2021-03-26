BIST100 yüzde 0.88 düşüşle 1,382 puana geriledi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,359 ve 1,412 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.88 düşüşle 1,382.15 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,359 ve 1,412 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.88 düşüşle 1,382.15 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.16 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.72 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 artıdaydı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mart'ta aylık bazda 0.2 puan azalarak yüzde 74.7 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın ( TCMB ) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) aynı dönemde 0.1 puan artarak yüzde 75.6 düzeyine yükseldi.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.6'dan 0.6 puan düşüşle yüzde 71.0 düzeyine geriledi, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 76.8'den 3.8 puan düşüşle yüzde 73.0 düzeyine geriledi,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 70.6 ile değişmedi,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 78.1'den, 0.2 puan artışla yüzde 78.3'e yükseldi,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.6'dan 1.1 puan artışla 75.7'ye yükseldi.Resmi rezerv varlıkları, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.4 azalarak 95.3 milyar doları düzeyine geriledi. TCMB verilerine göre bu dönemde, döviz varlıkları yüzde 2.1 artarak 53 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 3.4 azalarak 40.7 milyar dolara geriledi.Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da aylık bazda yüzde 2.1 artarak 49.4 milyar dolara yükseldi.Reel kesimde güven Mart'ta aylık bazda 1.5 puan artarak 110.8 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi aynı dönemde 1.5 puan artarak 110.2'ye yükseldi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi de aynı dönemde 1.1 puan artarak yüzde 17.5'e yükseldi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.1'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 13.0'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenler yüzde 719'a geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı