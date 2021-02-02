BIST100 yüzde 0.85 artışla başladı, dolar 7.15 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.85 artışla 1,505.09 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.90, BIST Mali Endeks yüzde 1.07, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.67 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizlerde düşüş, yeni haftanın ilk gününde de sürdü. Dövizler, Salı gününe de bu düzeylerde başladı.

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan, Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak 'ta aylık bazda yüzde 1.16, yıllık bazda yüzde 15.05 yükseldi.İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.31 ve yıllık bazda yüzde 17.75 yükseldi.TÜrkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi verileri Çarşamba günü açıklanacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1503 lira ve en yüksek 7.1987 lirayı gördükten sonra, 7.15 – 7.16 lira aralığında,euro en düşük 8.6357 lira ve en yüksek 8.7084 lirayı gördükten sonra, 8.64 – 8.65 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7883 lira ve en yüksek 9.8467 lirayı gördükten sonra 9.79 – 9.80 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20556 - 1.20880 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20793 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "GameStop sonrası yükseliş devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD ve Çin önderliğinde yüzde 1'in üzerinde yükselişle haftaya başladı. GameStop'un çılgın yükselişi yüzde 30'un üzerinde günlük kayıpla tersine dönerken ABD borsaları enerji, tüketici harcamaları ve teknoloji hisseleri önderliğinde yükseliyor." Haber akışında aşılanma sürecinin hızlanması ve Ek Mali Paketle ilgili gelişmeler öne çıkıyor. İlk doz aşısı vurulan Amerikalı sayısı Covid-19 teşhisi konulanları geçti. Günlük aşılanmanın 1.5 milyona çıkması ve hastaneye kaldırılan sayısının düşmesi ekonomilerin kapatılacağı korkusunu azaltıyor."Gelişmekte olan ülkeler para girişi devam ediyor. IIF rakamlarına göre Ocak ayında gelişmekte olan ülkelere 53 milyar dolar girdi. Ancak bu paranın yüzde 80'inden fazlası tahvile yöneldi. Asya ülkeleri ve özellikle Çin gelişmekte olan ülkelere akan paradan aslan payını alıyor."Gelişmekte olan ülkeler küresel risk iştahının toparlanmasından en çok yararlanan varlık grubu olarak öne çıkıyor. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 1.5 yükselişle sene başından beri kazancını yüzde 7'ye taşıdı."ABD ve Avrupa vadelileri Borsa İstanbul'da yüzde 1'in üzeri pozitif açılışa işaret ediyor. Kar açıklayan şirketler arasında Aksigorta ve Şişecam güçlü performansıyla dikkat çekiyor."Sene başından beri endeksin gerisinde kalan Şişecam'ın bugün endeksi yenmesini bekliyoruz. Türk lirasının değer kazanması Şişecam'ın pozitif ayrışmasını kısmen sınırlayabilir. Ancak gerek hacmin gerekse karlı ürünlerin artması hisseyi destekliyor. "Sigorta sektörü için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Aksigorta'nın net karında pozitif sürpriz yok. Ancak teknik karın güçlü olması hisseyi destekleyecektir."Endeks için destek olarak 1,470, direnç olarak 1,510 seviyeleri öne çıkıyor. Gün sonu kapanışının 1,510 seviyesinin üzerinde olması teknik düzeltmenin sona erdiğini gösteren ve dolar bazında 210 seviyesinin aşılmasını sağlayan bir gelişme olur. Bu durumda orta vadeli hedef 230 seviyesi öne çıkacaktır."Türk lirasına karşı 200 günlük ortalama olan 7.30 desteğinin kırılması dolardaki satışı hızlandırdı. Para girişinin devam etmesi durumunda bu hareketin 6.80 - 6.90 seviyesine kadar sürmesi beklenebilir. "Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle bu seviyede kalması zor gözüküyor. Aralık başında kur 8.0 civarındayken verdiğimiz pozitif görüşü sürdürüyoruz. Sene sonu için yaptığımız 8.1 tahmininde aşağı yönlü riskler artıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı