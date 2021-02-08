BIST100 yüzde 0.85 artışla başladı, dolar 7.04 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.85 artışla 1,540.22 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.01, BIST Mali Endeks yüzde 0.72, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.73 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, yeni düşük düzeylere geriledi.

ALB Forex günlük bülteninde, "Küresel borsalardaki yükselişe paralel olarak güne güçlü alımları ile başlayan BİST100 endeksi Dolar/ TL de ki devam geri çekilme ve CDS risk priminde devam eden düşüşün etkisiyle alımların hız kazandığı görüldü. Kapanışa doğru küresel borsalarda görülen satışların etkisi ile BİST100 endeksinde kar satışları görüldü günü 0.50 düşüşle 1,527.17 puanda tamamladı. Bankacılık hisselerinde görülen kar satışları endeks üzerinde düşüşte etki yarattı. Bilişim, Teknoloji, Sigortacılık endeksleri güçlü bilanço beklentileriyle pozitif ayrıştı. Güne başlarken CDS risk primi 286 bps seviyesinde. BİST100 endeksinin güne pozitif açılış yapmasını bekliyoruz" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0275 lira ve en yüksek 7.0736 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,euro en düşük 8.4633 lira ve en yüksek 8.5214 lirayı gördükten sonra, 8.47 – 8.48 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6557 lira ve en yüksek 9.7158 lirayı gördükten sonra 9.67 – 9.68 lira aralığında hareket .ediyor.Küresel piyasalarda 1.20292 - 1.20536 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20378 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Tepki alışı bekleniyor..." başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Beklentinin gerisinde kalan ABD tarım dışı istihdam verisine rağmen dünya borsaları vaka sayısındaki azalma ve aşılanma sonrası ekonominin yeniden açılacağı beklentisiyle yeni zirveler yapıyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve verim eğrisindeki dikleşme reflasyongörüşümüze uygun seyrediyor."Gelişmekte olan piyasalar son üç ayda 110 milyar dolar para girişi ile 2017 yazından beri en iyi dönemini geçiriyor. MSCI gelişmekte olanülkeler endeksi sene başından beri yüzde 9'a getiri ile gelişmiş ülkelerin üç katına yakın kazanç sağladı. ABD tahvil faizlerindeki artış oynaklığı artırmasına rağmen risk iştahı üzerinde etkili olmadı."Kasım başından beri yüzde 53 dolar bazında getiri ile gelişmekte olan ülkelerin iki katından fazla getiri sağlayan MSCI Türkiye son haftalarda dünyanın hafif gerisinde kalıyor."Ancak hisse senedinde dünyanın gerisinde kalmamız risk iştahında bir bozulma anlamına gelmiyor. gerek Türk lirasındaki güçlenme, gerekse CDS seviyelerindeki gerileme ve tahvil piyasasında kazançlar Türkiye varlıklarına ilginin devam ettiğini gösteriyor "ABD ve Avrupa vadelileri Borsa İstanbul'un sınırlı tepki alışıyla açılacağına işaret ediyor. Endeks için destek olarak 1,505, direnç olarak 1,550 seviyeleri öne çıkıyor. "ABD tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen küresel konjonktür borsadaki yükselişin devam etmesi için uygun gözüküyor."Ancak yükselişin devam etmesi için yabancı yatırımcı girişinin artması gerekiyor. Temel olarak ucuz bulduğumuz banka ve holding hisselerindeki yabancı satışı bizi rahatsız ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı