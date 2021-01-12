BIST100 yüzde 0.84 artışla başladı, dolar 7.45 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.84 artışla 1,549.04 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.07, BIST Mali Endeks yüzde 0.81, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.58 artıdaydı.

ABD tahvil getirilerinin daha fazla mali canlandırma beklentileri ile yükselmesine paralel olarak başlıca para birimleri karşısında yükseldiği düzeylerde tutunan dolar, iç piyasada da Salı gününe, Pazartesi günü yükseldiği 7.50 liraya yakın başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4501 lira ve en yüksek 7.4858 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 9.0603 lira ve en yüksek 9.1032 lirayı gördükten sonra, 9.06 – 9.07 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0888 lira ve en yüksek 10.1307 lirayı gördükten sonra 10.10 – 10.11 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21385 - 1.21623 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21536 düzeyindeydi.TSKB'nin analizinde, küresel piyasalarda risk iştahının "karışık bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri gündemi görece sakinken, ABD'deki politik gelişmeler riskli varlıklarda dün satış baskısına yol açtı. ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar Başkan DonaldTrump'ın 6 Ocak'taki olaylar nedeniyle görevinden azil edilmesine yönelik teklifi resmen sundu. "Tasarıda Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Trump'ı görevden alması için 24 saat süre veriyor."Bu sürenin sonunda azil için mecliste oylamaya geçilecek. Bu haber akışı altında dünya genelinde hisse senetleri satış baskısı altında kalırken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında güçlendi. "ABD 10 yıllık tahvil faizinde güçlü mali destek paketi beklentileriyle yükseliş devam etti.Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle zayıf bir seyir izledi. "Kasım dönemi ödemeler dengesi istatistikleri cari dengede bozulmanın sürdüğüne işaret ederken, Ekim dönemi işgücü istatistikleri istihdam artışlarının duraksadığını ortayakoydu. Söz konusu verilerin piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kalırken, hissesenetlerinde düşüşler yaşandı. "TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.1 değer kaybederken, tahvil faizlerinde ve ülke risk priminde yükseliş yaşandı."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan kırılgan seyir ile başladı. Makroekonomik veri gündemi sakinken, finansal piyasalarda risk iştahını seyri açısından Covid-19 salgını ve ABD'deki politik gelişmeler önemli olacak. "Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimlerin belirleyici olması bekleniyor."Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi (Sentix) yeni yıla hızlı toparlanarak başladı. Aralık ayında -2,7 değerini alan endeks Ocak'ta 0,7 olan beklentileri aşarak 1.3'e yükseldi. Endeksteki yükselişte aşılamanın başlamasıyla oluşan iyimserlik ve küresel piyasalardaki yükselişlerin etkili olduğu görülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı