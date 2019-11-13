BİST100 yüzde 0.82 yükseldi,dolar 5.75 lirada

13.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:11

Güne 0.07 artışla 104 bin 49 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 103 bin 682 puanı ve en yüksek 103 bin 972 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.82 artışla 104 bin 828 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 146 bin 190 puanı ve en yüksek 148 bin 224 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.96 artışla 148 bin 21 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.11 düşüşle 12.47 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.08 düşerek 12.22 düzeyine geriledi.dolar en düşük 5.7448 lira ve en yüksek 5.7818 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,euro en düşük 6.3262 lira ve en yüksek 6.3704 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,sterlin en düşük 7.3780 lira ve en yüksek 7.4337 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor. Kasım ayı borçlanma programını tamamlayan Hazine bu ay gerçekleştirdiği altı ihale ile 18.74 milyar lirası piyasadan, 3.05 milyar lirası kamudan olmak üzere toplam 21.8 milyar lira borçlandı. Hazine Kasım ayında toplam 21.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15.4 milyar lirası piyasadan, 0.6 milyar lirası kira sertifikası ihracı yoluyla olmak üzere toplam 20.4 milyar liralık iç borçlanma programlıyordu.Salı günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.61, valörde son işlem yüzde 12.57 düzeyinde geçen gösterge 10 yıllık tahvilde bugün spot kapanış yüzde 12.59 valörde son işlem yüzde 12.47 düzeyindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Salı günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.28, valörde son işlem yüzde 12.24 düzeyindeyken, bugün spot kapanış yüzde 12.22 valörde son işlem yüzde 12.22 düzeyinde geçti.

Kaynak: DHA