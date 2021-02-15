BIST100 yüzde 0.82 artışla başladı, dolar 7.01 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.82 artışla 1,551.12 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.83, BIST Mali Endeks yüzde 0.84, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.65 artıdaydı.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor.

ALB Forex'in günlük bülteninde, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın güçlü ve kalıcı bir toparlanmayı teşvik etmek için daha fazla mali destek sağlama gereğine dikkat çektiği ve G7'deki hazine bakanlarına da "Şimdi büyümenin tam zamanı" dediğine işaret edilerek, "ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl yapılacak stres testlerinde bankaların, işsizliğin yüzde 10'un üzerine çıktığı, ekonomik büyümenin yüzde 4.0 azaldığı ve hisse senedi fiyatlarının yüzde 55 düştüğü gibi aşağı yönlü senaryolara tabi tutulacağını açıkladı" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0020 lira ve en yüksek 7.0383 lirayı gördükten sonra, 7.01 – 7.02 lira aralığında,euro en düşük 8.4932 lira ve en yüksek 8.5534 lirayı gördükten sonra, 8.51 – 8.52 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7261 lira ve en yüksek 9.7759 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21165 - 1.21410 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21379 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "temkinli iyimser seyrini" koruduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri akışı beklentilerin üzerinde gelirken, ABD'deki mali destekpaketi ve aşılama faaliyetlerine yönelik iyimserlik riskli varlıkları destekliyor."Küresel ölçekte hisse senetleri yavaş da olsa yükselirken, döviz piyasalarında ve güvenli limanlarda karışık bir seyir gözlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 1.20'ye çıkarken, altın fiyatları hafif geriledi. Ham petrol fiyatlarında küresel toparlanma iyimserliği ve arza yönelik kaygılarla yükseliş sürdü."Türk finansal varlıklarda ise karışık bir tablo ortaya çıktı. Aralık ayına ilişkin sanayi üretimi gücünü korurken, diğer veriler ekonomik aktivitedeki ivme kaybının daha belirgin olduğuna işaret etti. "Ödemeler dengesi istatistikleri Aralık'ta cari açıktaki bozulmanın yavaşlayarak da olsa sürdüğüne işaret ederken finansman tarafında genele yayılan iyileşme meydana geldi. "Şubat dönemi beklenti anketi ise katılımcıların orta vadeli enflasyon beklentilerinde ılımlı iyileşmeye işaret etti. Bu yoğun veri akışı altında hisse senetlerinde kar realizasyonu olarak görülebilecek gerilemeler sürerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.1 oranında sınırlı değer kaybı yaşandı. "Ülke risk primi ve dolar cinsi tahvil faizleri bir miktar gerilerken, TL cinsi uzun vadeli faizlerde hafif yükseliş gözlendi."Yeni güne küresel piyasalar geçen haftadan kalan eğilimlerle ılımlı iyimserliğini koruyarak başladı. Haftasonu ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın azline ilişkin tasarı Senato'da yeterli oyu alamadığı için reddedilirken, bu sabah Japonya'da 2020 son çeyrek büyüme verileri beklentilerin üzerinde gelerek risk iştahını destekledi. "Gün içinde salgın ve aşılama faaliyetlerinin yanında Euro Bölgesi Aralık sanayi üretimi verileri takip edilecek. Yurtiçinde Hazine Ocak ayı merkezi yönetim bütçe verilerini yayınlayacak ve 10 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihracı ile yurtiçi piyasalardan borçlanacak.

"Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimlerin belirleyici olmayı sürdüreceği düşünülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı