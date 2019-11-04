BIST100 yüzde 0.82 artışla başladı dolar 5.69 lira lirada

04.11.2019 09:58

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.82 artışla 99 bin 267 puanda başladı. BIST100, Cuma günü yüzde 0.01 düşüşle, 98 bin 462 puanda kapanmıştı.

Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.92, valörde saat 1630'da son işlem yüzde 12.77 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.77, valörde saat 1630'da son işlem yüzde 12.70 oldu.

Dövizler, piyasaların enflasyon verilerine odaklandığı haftanın ilk gününe yatay başladıktan sonra hafif geriledi; güne 5.70 lira sınırında başlayan dolar 5.68 lirayı, 6.35 lirayı gördü.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.6839 lira ve en yüksek 5.7077 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,euro en düşük 6.3538 lira ve en yüksek 6.3837 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3586 lira ve en yüksek 7.3906 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA