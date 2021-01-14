BIST100 yüzde 0.81 düştü, dolar 7.37 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,542 ve 1,568 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.81 düşüşle 1,546.60 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 0.96, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.82 eksideydi.

ABD Tahvil getirilerinin yükselmesinden güç bulan dolar akranları karşısında son üç yılın dip seviyelerinden toparlanmaya devam etti. Dolar, ABD tahvillerinin yükselişiyle yükseldiği 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesinin etkisiyle 7.40 liranın da altına çekildi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış verilere göre, 8 Ocak haftasında 777 milyon dolar portföy girişi yaşandı. Bunun 491 milyon doları devlet iç borçlanma senedi (DİBS), 286 milyon doları hisse senedinde gerçekleşti.TCMB'nin net uluslararası rezervleri 8 Ocak'ta bir önceki haftaya göre yaklaşık 120 milyon dolar yükseldi. Net uluslararası rezervler 1 Ocak haftasında 13.54 milyar dolara gerilemişti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3646 lira ve en yüksek 7.4582 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 8.9380 lira ve en yüksek 9.0707 lirayı gördükten sonra, 8.94 – 8.95 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0515 lira ve en yüksek 10.1853 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21110 - 1.21719 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21183 düzeyindeydi.Özel sektörün Kasım sonu itibarıyla dış kredi borcu, 160.8 milyar doları uzun vadeli ve 8.6 milyar doları da kısa vadeli olmak üzere toplam 169.7 milyar dolar düzeyindeydi.TCMB verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde özel sektörün uzun vadeli dış kredi borçları 18.4 milyar dolar ve kısa vadeli dış kredi borçları da 136 milyon dolar azaldı. TCMB verilerine göre, özel sektörün 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan dış kredi anapara geri ödemelerinin toplamı da 41.2 milyar dolar olarak hesaplandı.Bu dönemde bankaların kredi biçimindeki uzun vadeli dış borçlanmaları 3.2 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 648 milyon dolar azalarak 20.3 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.1 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 1.1 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara indi.Kasım sonu itibarıyla, 160.9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43.3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 56.7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı