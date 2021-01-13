BIST100 yüzde 0.81 artışla başladı, dolar 7.45 lirada
13.01.2021 10:10 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:10
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.81 artışla 1,562.73 puanda başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.81 artışla 1,562.73 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 0.74, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.89 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle gerileyen dolar, yeni güne 7.45 lirada başladı.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Dolar endeksinin 89.50 seviyelerinden 90.50 seviyelerine yükselmesi ile 7.50 lirayı test eden dolarda yukarı yönlü hareketler bugün de sürebilir. Veri takviminde yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri takip edilecekken, ABD tarafında ise enflasyon verisini izleyeceğiz" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4295 lira ve en yüksek 7.4753 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 9.0797 lira ve en yüksek 9.1340 lirayı gördükten sonra, 9.09 – 9.10 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1638 lira ve en yüksek 10.2293 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22012 - 1.22203 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22094 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Salı günü "hafif toparlandığına" işaret edilerek şöyle denildi: "Makroekonomik veri gündemi ve ABD'deki politik gelişmelere yönelik haber akışı sakinken, salgın ve karantina tedbirleri ile ilgili haberlerin geri planda kalmasıyla riskli varlıklarda dün bir miktar toparlanma yaşandı. "ABD'de Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'taki olaylar nedeniyle görevinden azil etmesine yönelik tasarı kabul edildi. Oylama öncesinde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Başkan Yardımcısı Mike Pence 25. ek maddesini uygulamaya koymayacağını belirten bir mektup gönderdi. "Başkan Donald Trump ise geçen haftaki Kongre baskını hususunda şiddet istemediğini ve kendisinin azil edilmesinin büyük bir öfkeye yol açabileceğini söyledi. Dün bir konuşma yapan ve sıkı para politikalarından yana olduğu bilinen ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City FedBaşkanı Esther George enflasyon üzerindeki bazı yukarı yönlü risklere rağmen destekleyici para politikası duruşunun bir süre daha korunacağını söyledi. "ABD Hazinesi'nin 10 yıllık tahvil ihracına satışın 2.5 katı talep gelmesi olumlu karşılanırken, piyasadaki tahvil faizlerinde yükseliş dün durdu. Bu gelişmelerle hissesenetlerinde hafif yükseliş yaşanırken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan para birimleri karşısında geriledi. Belli başlı emtia fiyatları ise önceki günkü düşüşün ardından toparlandı."Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. Makroekonomik veri gündemi sakinken, hisse senetlerinde dünya geneliyle uyumlu bir yükseliş yaşandı. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.1 değer kazanırken, TL cinsi tahvil faizleri geriledi. Ancak döviz cinsi tahvil faizleri ve ülke risk primi yükseldi."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle toparlanarak başladı."ABD'de bugün Senato'da demokratların Başkan Trump'ın azil edilmesine yönelik teklif oylanacakken, basında bazı cumhuriyetçi üyelerin de tasarı lehine oy kullanabileceği haberleri yer alıyor. "Ancak, tasarının Senato'dan geçip geçmeyeceğine yönelik belirsizlik sürüyor. Öte yandan Çin'de COVID-19 vaka sayılarındaki artış piyasalardaki toparlanmayı sınırlıyor. Gün içinde salgınla ve ABD iç politikasındaki gelişmelerin yanında Euro Bölgesi Kasım ayı sanayi üretimi, ABD'de Aralık ayı enflasyon verileri takip edilecek. "Yurtiçinde TÜİK Kasım ayı sanayi üretimi verilerini açıklayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı