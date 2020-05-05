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BIST100 yüzde 0.80 artışla başladı, dolar 7.03 lirada

BIST100 yüzde 0.80 artışla başladı, dolar 7.03 lirada
05.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:58

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.80 artışla 99 bin 634 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.80 artışla 99 bin 634 puanda başladı. Yeni günün ilk işlemlerinde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 1.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.76 artıdaydı.

Mercer ile Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının iş hayatına etkisini inceledi. Buna göre, şirketlerin yüzde 74.3'ü iş ve çalışanların yıl sonu performans hedeflerini revize etmeyi düşünürken, yüzde 25.7'sinin böyle bir planı bulunmuyor.

Anketin sonuçlarına göre; salgın sonrası iş dünyasının dinamiklerinin bambaşka olacağı düşünülürken, şirketlerin yüzde 41.3'ünün çalışanlarını bu döneme hazırlamak için bir planı var; yüzde 58.7'sinin ise bir planı bulunmuyor. Petrol fiyatlarının toparlanmasına paralel olarak küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada ise hafta başında yükseldiği 7.0 liranın üzerinde tutunuyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0234 lira ve en yüksek 7.0517 lirayı gördükten sonra, 7.03 – 7.04 lira aralığında,euro en düşük 7.6680 lira ve en yüksek 7.7006 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7609 lira ve en yüksek 8.7962 lirayı gördükten sonra 8.76 – 8.77 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Piyasalarda toparlanma çabaları…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında yüzde 4'e ulaşan sert satış dalgası toparlanma çabaları görülüyor. ABD vadelileri Kaliforniya'da salgına karşı başarı sağlanmaya başladı haberi üzerine yükseliyor. "Enerji hisseleri petroldeki tepki alımlarıyla birlikte yükselişte başı çekiyor. Buffet'ın sattığını açıkladığı havayolu şirketleri kan kaybetmeye devam ediyor."Türkiye ekonomisi Mayıs ayına Borsa İstanbul'da sert satışlar (-yüzde 2,2), 7.0 seviyesinin üzerine yükselen dolar kuru ve ekonomi cephesinden gelen kötü haberlerle başladı. "2008 krizi sonrası gördüğü en düşük seviyesine gerileyen PMI rakamları, ekonomideki sert daralmaya ve emtia fiyatlarındaki düşüşe rağmen ithalattan çok gerileyen ihracat ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi zorlu bir ekonomik dengeye işaret ediyor."ABD, Almanya vadelileri ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yüzde 0,5 civarı pozitif açılışa işaret ediyor. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonominin kademeli olarak açılacağı haberi yükselişi destekliyor."Ancak dünya piyasalarındaki düzetmenin sona erdiği konusunda şüpheliyiz. Finansal piyasalar - reel ekonomi arasındaki ayrışma ve ABD - Çin arasındaki gerginlik piyasaların önündeki temel riskler."İlk çeyrekte beklentileri aşan Ford Otosan'ın endeksi yenmesini bekliyoruz. Ancak şirketin değerlemesini cazip bulmadığımızı belirtelim.

"Finansal varlıklarının yeniden değerlenmesi nedeniyle beklentinin altında kar açıklayan Ülker hisselerindeki olası sert satışı alış için fırsat olarak görüyoruz."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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