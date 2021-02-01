BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.28 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.78 artışla 1,484.95 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.91, BIST Mali Endeks yüzde 88, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.72 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düşen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

Piyasalarda bugün Ocak ayı Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve İstanbul Ticaret Odası'nın Ocak ayı İstanbul enflasyonu verisi açıklanacak. Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi verileri de Çarşamba günü açıklanacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2555 lira ve en yüksek 7.3151 lirayı gördükten sonra, 7.28 – 7.29 lira aralığında,euro en düşük 8.8032 lira ve en yüksek 8.8821 lirayı gördükten sonra, 8.83 – 8.84 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9694 lira ve en yüksek 10.0340 lirayı gördükten sonra 10.01 – 10.02 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21205 - 1.21367 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21054 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahı önceki günkü toparlanmanın ardından Cuma gününü zayıf tamamladı" denildi ve şu değerendirme yapıldı: "Cuma günkü makroekonomik veri akışı beklentilerin üzerinde gelse de salgın kaynaklı kaygılar, hafta içinde yaşanan sert hareketlerin etkileri ve zayıf şirket bilançoları ile riskli varlıklar satış baskısı altında kaldı."ABD'de Aralık ayı bireysel gelir ve harcamaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından takip ettiği enflasyon göstergesi beklentilerin üzerinde geldi. "Ayrıca Almanya ve Fransa ekonomilerinin 2020 son çeyrekte tahminlerden daha iyi performans ortaya koydukları açıklandı. Buna rağmen, küresel ölçekte hisse senetleri gerilerken, güvenli limanlarda karışık seyir hakimdi. "ABD tahvil faizleri beklentilerin üzerinde enflasyon verileri nedeniyle yükselirken, dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında güçlü seyretti. Altın ve ham petrolfiyatları günü yükselişle tamamladı."Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu seyretti. Aralık ayı dış ticaretverileri dengelenme işaretleri verirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) yoğun olan Şubat-Mart-Nisan dönemi borçlanma stratejisini açıkladı. "Cuma günü hisse senetleri küresel eğilimlerle gerilerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kazandı. Ülke risk primi ve döviz cinsi tahvil faizlerihafif gerilerken, TL cinsi tahvil faizlerinde hareketler sınırlı kaldı."Yeni güne küresel piyasalar Cuma günündeki satışların ardından hafif toparlanarak başladı. Hafta sonu Çin'de açıklanan Ocak ayı PMI verileri zayıf bir görünüm çizerken, finansal piyasalarda salgın ve aşı tedariki kaynaklı kaygılar ile ABD'deki mali destek paketi belirsizliği risk iştahını zayıflatıyor. "ABD'de Cumhuriyetçi senatörler 600 milyar dolarlık yeni bir mali destek paketi hazırlayarak Başkan Joe Biden ile görüşmek için çağrıda bulundular. Gün içinde bu konulardaki gelişmelere ek olarak pek çok ülkede Ocak ayı PMI verileri takip edilecek."Yurtiçinde İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ocak ayı enflasyonu ve imalat sanayi PMI verileri yayınlanacakken, Türk finansal varlıkların seyrini küresel eğilimlerin belirleyebileceği düşünülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı