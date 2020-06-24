BIST100 yüzde 0.77 düştü, dolar 6.85 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) gün içinde 114 bin 333 puan ile 115 bin 627 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.77 düşüşle 114 bin 448 puanda kapandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) gün içinde 114 bin 333 puan ile 115 bin 627 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.77 düşüşle 114 bin 448 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19, BIST Mali Endeks yüzde 1.96 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 3.4 puan artarak yüzde 66.0 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 3.1 puan artarak yüzde 65.8 düzeyine çıktı.

Reel kesim güven endeksi Haziran'da, aylık bazda 15.7 puan artarak 92.6 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış yönünde etkileyen alt endeks olmadı.Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 1.9 puan daha indirerek, Nisan ayında yüzde 3.0 olarak belirlediği daralmayı yüzde 4.9 düzeyine kadar indirdi.IMF'in Çarşamba günü yayımlanan "Dünya Ekonomik Görünüm Revize Raporu"nda, Covid-19 krizinin yarattığı ekonomik etkilerin bugüne kadar hiçbir ekonomik krize benzemeyen bir durum ortaya çıkardığına dikkat çekildi. IMF'in yeni raporunda, gelecek yıl için küresel ekonomik büyüme öngörüsü de, yüzde 5.8 düzeyinden yüzde 5.4 büyüme düzeyine indirildi. IMF raporunda, Türkiye beklentisi bu yıl için "yüzde 5.0 daralma" ve gelecek yıl için "yüzde 5.0 büyüme" olarak değiştirmedi. IMF, yılın ilk yarısında pandeminin etkisinin tahminlerden fazla olduğuna işaret ederek, toparlanmanın daha kademeli olacağını öngördü.Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. Küresel piyasalarda 1.13 düzeyine yükselen euro/dolar paritesi daha sonra 1.12 düzeyine döndü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8413 lira ve en yüksek 6.8609 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.7192 lira ve en yüksek 7.7652 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5422 lira ve en yüksek 8.5992 lirayı gördükten sonra 8.53 – 8.54 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1257 - 1.1326 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1264 düzeyindeydi.Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Philip Lane, euro bölgesi ekonomisinde istikrar için Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) önemli olduğuna işaret ederek, bu yolla aynı zamanda piyasalarda büyük bir paniğin de önüne geçilmiş olduğuna dikkat çekti. Lane, varlık alımlarının aynı zamanda krizin ekonomi üzerinde etkilerini azaltma konusunda da, karşı olduğu faiz oranlarının düşürülmesinden daha etkili olduğuna inandığını vurguladı. Bununla birlikte, faiz indiriminin, yeterli ekonomik ve finansal verinin elde edilmesinin ardından ECB'nin gündemine gelebileceğinin de altını çizen Lane, euro bolgesi ekonomisinin geleceğine ilişkin projeksiyonların, Avrupa Birliği genelinde uygulanacak teşviklere ilişkin görüşmeler ile netlik kazanacağına işaret etti.Lane, daha önce yaptığı bir açıklamada, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın Haziran 2021'e kadar süreceğini söyledi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, G20 ekonomilerinin yoksul ülkelerin borçlarının rahatlatılması için başlattıkları girişimin iyi bir ilerlediğini, özel sektörden kreditörlerin de bu girişimin içinde yer almalarıyla ve ek rahatlatma olacağını söyledi. Malpass, G20'nin yoksul ülkeler için başlattığı resmi borçlarda geri ödemelerin yılın sonuna kadar dondurulması girişiminden uygun kriterlere sahip 73 ülkeden şu ana kadar 35'inin yararlandığını belirtti. Borç Geri Ödeme Askıya Alma Girişimi, yoksul ülkelerin koranvirüsün yol açtığı sağlık krizi ve ekonomik kriz ile başa çıkmamaları için 12 milyar dolarlık bir kaynağın kullanımını hedefliyor.

Kaynak: DHA