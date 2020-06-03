BIST100 yüzde 0.77 artışla başladı, dolar 6.70 lirada Küresel düzeyde birçok ülkede atılan normalleşme adımlarına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar yeniden 6.70 liranın altını görürken, Borsa İstanbul Endeksi, üst üste üçüncü güne de artışla başladı.

Küresel düzeyde birçok ülkede atılan normalleşme adımlarına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar yeniden 6.70 liranın altını görürken, Borsa İstanbul Endeksi, üst üste üçüncü güne de artışla başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.77 artışla 108 bin 926 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.81, BIST Mali Endeks yüzde 0.90, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.48 artıdaydı.

Piyasaların gündeminde, bugün açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri ve Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 503/513 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.62 bileşik düzeyindeydi.Serbest döviz fonlarından kesinti (tevkifat) oranı yüzde 15'e yükseltildi ve karar bugün yürürlüğe girdi.Perşembe günü yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde euro/dolar paritesi 1.1130 düzeyinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. ECB ile birlikte yarın açıklanacak olan ADP ve Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi yön konusunda belirleyici olacak. Analistlere göre, euro/dolar paritesinde 1.11 düzeyi en önemli destek noktası konumunda, olası bir yukarı yönlü harekette ise 1.1160ve 1.1180 düzeyleri izlenecek. Dolar endeksindeki kayıplarla birlikte, Brexit görüşmelerinden olumlu bir haber geleceği beklentisi sterlin/dolar paritesinde yukarı yönlü hareketi destekliyor. Analistlere göre, 1.2530 düzeylerinden işlem gören parite için 1.2570 düzeyindeki 100 günlük ortalama en önemli direnç noktası konumunda.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.6727 lira ve en yüksek 6.7350 lirayı gördükten sonra, 6.70 – 6.71 lira aralığında,euro en düşük 7.3881 lira ve en yüksek 7.5494 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4296 lira ve en yüksek 8.4767 lirayı gördükten sonra 8.44 – 8.45 lira aralığında hareket ediyor.Finansal kesim dışındaki firmaların, döviz pozisyonu açığı Mart ayında 907 milyon dolar arttı.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Mart döneminde finansal kesim dışı firmaların döviz varlıkları, Şubat dönemine göre 476 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 431 milyon dolar arttı.Böylece, finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu açığı, Mart döneminde, Şubat dönemine göre 907 milyon dolar artışla 171 milyar 271 milyon dolara yükseldi.Mart dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları 1.280 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 539 milyon dolar ve 157 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 476 dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları 343 milyon dolar azalırken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 79 milyon dolar ve 695 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 431 milyon dolar yükseldi.

Kaynak: DHA