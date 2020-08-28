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BIST100 yüzde 0.76 düştü, dolar 7.33 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,094 ve 1,113 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.76 düşüşle 1,100.55 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.76 düştü, dolar 7.33 lirada
28.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:07

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,094 ve 1,113 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.76 düşüşle 1,100.55 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.86 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.95 eksideydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedefini "yüzde 2.0" yerine "ortalama yüzde 2.0" olarak değiştirmesi üzerine, dolar küresel piyasalarda geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Perşembe günü Asya ve Avrupa piyasalarının kapanmasından sonra yaptığı konuşmasının ardından dolar, euro karşısında yüzde 0.73 geriledi ve parite 1.19088 düzeyine yükseldi. Aynı şekilde sterlin de dolara karşı yüzde 0.58 artışla 1.32790 dolara yükseldi. Dolar Japon yeni karşısında da yüzde 0.65 geriledi ve 105.872 yene düştü.Powell, bu yıl sanal olarak  düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun yüzde 2.0'nin altında seyrettiği dönemlerin ardından, uygun para politikası, muhtemelen bir süreliğine yüzde 2.0'nin biraz üzerinde bir enflasyonu hedefleyecektir" dedi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2976 lira ve en yüksek 7.3783 lirayı gördükten sonra, 7.33 – 7.34 lira aralığında,euro en düşük 8.6699 lira ve en yüksek 8.7473 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6832 lira ve en yüksek 9.7982 lirayı gördükten sonra 9.77 – 9.78 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18110 - 1.19202 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18959 düzeyindeydi.Türkiye'nin döviz varlıkları Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.4 azalırken, aynı dönemde altın varlıkları yüzde 11.5 arttı.Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları 45.1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları 43.6 milyar dolara yükseldi.Böylece resmi rezerv varlıkları, Temmuz'da aylık bazda yüzde 4.5 artarak 90.3 milyar dolara çıktı.Aynı dönemde, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) yüzde 17.1 artarak 24.9 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 19.8 milyar doları anapara, 5.1 milyar doları faizden oluştu.Merkez Bankası'nın 58.2 milyar dolar olan yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülüklerinin 15 milyar doları bir ay vadeliydi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler aylık bazda yüzde 22.1 artarak 34.1 milyar dolara çıktı.


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.76 düştü, dolar 7.33 lirada - Ekonomi
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