Bist100 yüzde 0.76 artıda, dolar 5.68 lirada

25.09.2019 18:27

– Güne yüzde 0.15 düşüşle 101 bin 695 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 556 puanı ve en yüksek 102 bin 539 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.76 artışla 102 bin 618 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 144 bin 492 puanı ve en yüksek 147 bin 179 puanı gördükten sonra günü yüzde 1.12 artışla 146 bin 260 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.47 düşüşle yüzde 14.23 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 2.61 düşüşle yüzde 14.2 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.6774 lira ve en yüksek 5.7121 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2262 lira ve en yüksek 6.2906 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında

sterlin en düşük 7.0302 lira ve en yüksek 7.1284 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul