BIST100 yüzde 0.75 düşüşle başladı, dolar 7.14 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.75 düşüşle 1,506.53 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.05, BIST Mali Endeks yüzde 0.80 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.75 eksideydi.

Küresel piyasalarda, aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin yönetmeliğe göre firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası'na aylık olarak bildirecekler.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0712 lira ve en yüksek 7.1437 lirayı gördükten sonra, 7.14 – 7.15 lira aralığında,euro en düşük 8.5921 lira ve en yüksek 8.6860 lirayı gördükten sonra, 8.68– 8.69 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0193 lira ve en yüksek 10.1411 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21504 - 1.21800 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21536 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki kırılganlığın sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Açıklanan az sayıda makroekonomik veri beklentilerin üzerinde gelirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın destekleyici duruşun uzun süre korunacağı mesajınıyinelemesine rağmen riskli varlıklarda karışık bir tablo ortaya çıktı. "Powell ABD'de enflasyon ve tam istihdam açısından hedeflerin uzağında olunduğunu ve mali ve parasal desteklere olan ihtiyacın sürdüğünü yinelerken, kayda değer ilerlemenin zaman alabileceği beklentisini dile getirdi. "Ayrıca son dönemdeki enflasyona yönelik kaygılara katılmadığını belirtirken, tahvil faizlerindeki yükselişi ekonomik görünüme ilişkin güvenin bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurguladı. "Öte yandan, ülkedeki mali destek paketi konusunda belirsizlik sürerken, ABD Senatosu Demokrat Partili Çoğunluk Lideri Chuck Schumer sürecin Mart ortasında tamamlanacağını ve Başkan Biden'ın onayına sunulacağını söyledi. Salgın ve jeopolitik belirsizlikler ise risk iştahındaki iyimserliği sınırladı. "Bu haber akışı altında dün ABD tahvil faizlerindeki yükseliş duraksarken, hisse senetlerinde düşüşler hız kesti ve ayrışan performanslar gözlendi. Dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında toparlanırken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri ortalamada bir miktar değer kazandı. "Türk finansal varlıkl arda ise satış baskısı hakimdi. Yurtiçinde veri gündemi sakinken, jeopolitik belirsizliklere yönelik haber akışı yoğundu. Hazine yurtiçinden 14 ay vadeli iskontolu ve 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçlarıyla rekabetçi olmayan teklifler dahil 7.4 milyar TL borçlandı. "İskontolu tahvilin ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 15.54 olurken, TÜFE'ye endekslide reel faiz yüzde 2.40 seviyesinde oluştu. Bu gelişmeler ışığında dün Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 2.1 ve yüzde 1.0 düşerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.2 değer kaybetti. Ülke risk primi ve tahvil faizlerinde sınırlı yükselişler yaşandı."Yeni güne küresel piyasalar yine zayıf bir başlangıç yaptı. Gün içinde salgın veaşılama faaliyetlerine yönelik haberler in yanında Fed Başkanı Powell'ın dünküne yakın bir içerikte olacak konuşması ve ABD Ocak ayı yeni konut satış rakamları izlenecek.

"Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olabileceği düşünülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı