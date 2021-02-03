BIST100 yüzde 0.75 artıda, dolar 7.18 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününün ilk işlemlerinde yüzde 0.75 artışla 1,522.75 puana yükselirken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 0.93, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.47 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Salı günü düzenlediği ihalede, 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli senet geri alınarak karşılığında 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu senet ihraç edildi. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 13.02, nominal teklif 483.5 milyon lira, net satış 168.4 milyon lira oldu.Düzenlenen ikinci ihalede de, 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz senet geri alınarak karşılığında 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu senedi ihraç edildi. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 13, nominal teklif 3.35 milyar lira, net satış 2.2 milyar lira oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1668 lira ve en yüksek 7.2044 lirayı gördükten sonra, 7.18 – 7.19 lira aralığında,euro en düşük 8.6376 lira ve en yüksek 8.6838 lirayı gördükten sonra, 8.66 – 8.67 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8203 lira ve en yüksek 9.8579 lirayı gördükten sonra 9.82 – 9.83 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20340 - 1.20503 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20433 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Yükseliş nereye kadar devam edebilir?…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları geçen haftaki kayıplarını büyük ölçüde geri aldı. GameStop, AMC, Express gibi Reddit gözdeleri yüzde 50'ye yakın gerilerken ABD endeksleri bankalar ve sanayi hisseleri önderliğinde yükseldi. Enerji hisseleri petroldeki yükselişe rağmen geride kalıyor."Seans kapandıktan sonra beklentinin üzerinde kar ve ciro açıklayan Alphabet ve Amazon ABD hisselerinde ki yükselişin bugün de devam edeceğine işaret ediyor. "Bireysel yatırımcılar tarafından alınan call opsiyonlar yükselmeye devam ediyor. Buna karşın uluslararası yatırım bankalarından değerlemelerin çok şiştiği ve düzeltme gerektiği uyarıları artıyor."Risk iştahının güçlenmesine paralel Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor. Türk lirasınını değer kazanması ve güçlü PMI rakamları hisse senedi piyasasını destekliyor. 1,510 seviyesindeki kritik direncinin hemen üzerinde kapanan XU100 endeksi için destek ve direnç olarak 1,495 ve 1,525 seviyeleri öne çıkıyor."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki işlemler Borsa İstanbul'daki yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Endeksin 1,510 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 1,650 - 1700 seviyelerine kadar devam edecek yeni bir yükseliş dalgası görebiliriz. Ancak busüreçte oynaklığın yüksek olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı