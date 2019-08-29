Bist100 yüzde 0.71 artıda, dolar 5.82 lirada

29.08.2019 12:42

– Güne yüzde 0.23 artışla 96 bin 129 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 782 puanı ve en yüksek 96 bin 829 puanı gördükten sonra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "İhracat Ana Planı"nı açıklaması sonrasında yüzde 0.71 artışla 96 bin 589 puana yükseldi.

Pekcan, 17 hedef ülkeye makine, elektrik, otomotiv, gıda ve kimya sektörlerinde ihracatı artırmak ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının yüzde 3.5'ten yüzde 5.0'e yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.13 düşüşle 132 bin 781 puanda başladıktan sonra, en düşük 132 bin 84 puanı ve en yüksek 133 bin 787 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.22 artışla 133 bin 243 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.38 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.08 düşüşle yüzde 16.49 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.8072 lira ve en yüksek 5.8404 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

euro en düşük 6.4389 lira ve en yüksek 6.4750 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1937 lira ve en yüksek 7.1320 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Yurtiçinde dış ticaret dengesi ve global piyasalarda ABD büyüme datası ön planda.." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan GFK Tüketici Güven Endeksi Eylül ayı verisi piyasa beklentisi hafif üzerinde 9.7 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Johnson'ın parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında tatil etme talebini onayladığı açıklandı. ABD Borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 80,7 iken, Ağustos ayında yüzde 7.9 artarak 87.1 olarak gerçekleşti. Verinin alt kırılımlarını incelediğimizde, Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3, reel kesim güven endeksi 102.1, hizmet sektörü güven endeksi 89.1 perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 ve inşaat sektörü güven endeksi 55.5 değerine yükseldi. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.7930-5,8367 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.8151 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.13 düşüş ile 95 bin 908 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.5 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 19.54 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.48 düşüş ile yüzde 16,67 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2.38 düşüş ile yüzde 16.38 düzeyinde günü tamamladı. Yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminin 430.89 seviyeleri civarında olduğu izleniyor."

Kaynak: DHA

- İstanbul