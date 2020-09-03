BIST100 yüzde 0.70 düştü, dolar 7.43 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,074 ve 1,091 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0.70 düşüşle 1,076.34 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,074 ve 1,091 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0.70 düşüşle 1,076.34 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.46, BIST Mali Endeks 1.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.78 eksideydi.

ABD'de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada 7.45 liranın üzerine yükseldi.

Merkez Bankası ( TCMB ) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 1 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.20 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 35 milyar 995 milyon lira teklif geldi.TCMB geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde Pazartesi günü ortalama yüzde 10.15 ve Salı günü ortalama yüzde 10.11 ve Çarşamba günü de ortalama yüzde 10.10 basit faizle 10'ar milyar TL verdi. Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler, Çarşamba gününe kadar kademeli olarak yüzde 11.3'ten geriledikten sonra ilk kez bugün yukarıya döndü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3591 lira ve en yüksek 7.4518 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,euro en düşük 8.7171 lira ve en yüksek 8.8316 lirayı gördükten sonra, 8.80 – 8.81 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8264 lira ve en yüksek 9.9068 lirayı gördükten sonra 9.87 – 9.88 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17968 - 1.18567 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18345 düzeyindeydi.Türkiye genelinde tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.77 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.29'a çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.27 olarak gerekleşti.Ağustos'ta, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 53 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 273 maddenin ortalama fiyatı da arttı.Türkiye genelinde yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.35, yıllık bazda da yüzde 11.53 arttı.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 10.52'yi bulurken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.71 olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA