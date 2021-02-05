BIST100 yüzde 0.70 artışla başladı, dolar 7.15 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.70 artışla 1,545.67 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.61, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.67 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Perşembe günü de bu düzeylerde işlem gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1196 lira ve en yüksek 7.1484 lirayı gördükten sonra, 7.12 – 7.13 lira aralığında,euro en düşük 8.5216 lira ve en yüksek 8.5826 lirayı gördükten sonra, 8.52 – 8.53 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7452 lira ve en yüksek 9.7845 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19522 - 1.19727 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19609 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Hisse bazında ayrışan sağlıklı bir yükseliş bekliyoruz..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları aşılanma sonrası ekonominin yeniden açılışını satın almaya devam ediyor. Havayolları, bankalar, enerji gibi ekonominin açılmasından yararlanacak sektörler yükselişte başı çekiyor. Russell 2000 ve Nasdaq endekslerinde yeni zirveler görüyoruz.Gelişmekte olan piyasalarda Güney Amerika ve Doğu Avrupa kaynaklı satış baskısı devam ediyor. Risk iştahında bir bozulmadan bahsetmek için erken. ABD uzun vadeli faizlerin kademeli olarak artmasını reflasyon hikayesinin parçası olarak görüyoruz. Dolardaki yükseliş gelişmekteolan ülkeler için şimdilik tehdit oluşturmuyor.Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. MSCI Türkiye gelişmekte olan borsalardaki satışa rağmen günü pozitif alanda kapatmayı başardı. Yükselişte diğer borsaları yenerken, düşüşte pozitif ayrışmamız teknik olarak iyi bir gösterge."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükseliş Borsa İstanbul'da güçlü bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek olarak 1,510, direnç olarak 1,560 seviyesi öne çıkıyor. Döviz tevdiat hesaplarında iki haftadır görülen çözülme ve yerel tahvile giriş Türk lirasını destekliyor. Güçlü Türk lirası borsa fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor. Çarşamba günü bankalarla başlayan alışlar döviz borçlu şirketlerle devam ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı