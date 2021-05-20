BIST100 yüzde 0.67 düştü, dolar 8.37 lirada
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BIST100 yüzde 0.67 düştü, dolar 8.37 lirada

BIST100 yüzde 0.67 düştü, dolar 8.37 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,439 ve 1,454 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.67 düşüşle 1,449.82 puanda tamamladı.

 Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,439 ve 1,454 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.67 düşüşle 1,449.82 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.34 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.23 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 eksideydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda "Yetkililerin birkaçı eğer ekonomi Kurul'un politikada belirleyici olan hedeflerine doğru hızla ilerleme kaydederse, gelecek toplantılarda varlık alımlarının hızının yeniden ayarlanmasına dair bir planın görüşülmeye başlayabileceği önerisinde bulundu" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3494 lira ve en yüksek 8.4191 lirayı gördükten sonra, 8.37 – 8.38 lira aralığında,euro en düşük 10.2024 lira ve en yüksek 10.2687 lirayı gördükten sonra, 10.24 – 10.25 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8153 lira ve en yüksek 11.9094 lirayı gördükten sonra 11.87 – 11.88 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21690 - 1.22197 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22174 düzeyindeydi.Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, geçen yıl sonundaki 403.5 milyar dolardan, Mart sonunda 339.3 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde portföy yatırımları geçen yıl sonuna göre yüzde  5.2 azalışla 111.5 milyar dolara geriledi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, geçen yıl sonuna göre yüzde 3.5 artışla 250.2 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde  8.6 azalışla 589.5 milyar dolara geriledi.Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 7.1 azalışla 86.7 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar yüzde 15.6 artışla 106.8 milyar dolara yükseldi. Varlıklar kapsamındaki diğer yatırımlardan, bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 30 artışla 54.5 milyar dolara yükseldi.Yükümlülükler kapsamındaki doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde  23.2 azalışla 163.7 milyar dolara geriledi.TCMB verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 22.5 azalışla 22.6 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 17.3 azalışla 7.1 milyar dolara geriledi.Buna karşılık, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3.8 artışla 47.9 milyar dolara yükseldi.Diğer yatırımlar da, Mart sonu itibarıyla 314.3 milyar dolar düzeyindeydi.Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 2.4 artarak 34.2 milyar dolara yükselirken, TL mevduatı yüzde  2.6 azalarak 15.3 milyar dolara geriledi.Bu dönemde, bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.9 azalarak 63.6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.3 azalarak 95.6 milyar dolara geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BIST100 yüzde 0.67 düştü, dolar 8.37 lirada - Haberler Ekonomi
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